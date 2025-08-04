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В белорусских школах начали готовить операторов дронов для армии

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  • 4.08.2025, 10:25
  • 1,536
В белорусских школах начали готовить операторов дронов для армии
иллюстративное фото

Военные хотят внедрить такие классы по всей стране.

В белорусских школах военные начали подготовку операторов дронов, пишет «Еврорадио» Для этого создаются специальные профильные классы. Об этом в интервью белорусскому телевидению рассказал начальник отдела управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов (БАК) Вооруженных Сил Денис Дудкин.

«Именно со школьной скамьи у детей зарождается эта любовь к авиации, в данном случае беспилотной авиации. Дети быстрее хватают эти навыки, они проявляют определенную креативность и проявляют свое стремление показать возможности использования», — объяснил Дудкин.

Уже работают минимум два профильных класса: в 64-й школе в Минске и в Березовском районе.

По словам военнослужащего, мотивация школьников превосходит все ожидания: «Маленькие детские ручки, держа в руках пульт, сливаются с этой техникой и творят чудеса».

В Березовском районе, говорит он, обучение началось с обычных туристических практик, вроде разжигания костров. «То есть о каких-то стандартных уроках жизни, и постепенно подходя к эксплуатации беспилотных летательных аппаратов», — продолжает полковник.

В Минске дети учатся управлять беспилотниками на симуляторах. «На этом мы не останавливаемся, и в дальнейшем мы планируем приобрести реальные образцы, чтобы они выполняли полеты уже в реальных условиях на природе. Это не за горами», — пообещал Дудкин.

Минобороны хочет распространить этот опыт на другие школы.

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