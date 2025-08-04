Под Клецком ГАИ со стрельбой останавливала бесправника 1 4.08.2025, 10:33

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Преследуемый уходил от инспекторов на большой скорости по встречке.

Под Клецком ГАИ пришлось устроить погоню за беглецом. Не обошлось без стрельбы, сообщает МВД Беларуси.

Ночью недалеко от зоны отдыха «Клецкий пруд» внимание инспекторов привлекла Audi. Они подали водителю сигнал об остановке, но авто продолжило движение. Экипаж ГАИ начал преследование.

Нарушитель набрал скорость, выехал на встречную полосу – это создало реальную угрозу для других участников движения.

«На неоднократные законные требования сотрудников не реагировал. Для остановки автомобиля было принято решение использовать табельное оружие», – сообщили в МВД.

Прицельные выстрелы по машине остановили водителя. За рулем оказался бесправник – 17-летний житель Ляховичского района.

На него составили шесть административных материалов, которые передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

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