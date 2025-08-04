Очереди на границе с Польшей продолжают расти
- 4.08.2025, 10:41
Более двух тысяч машин и десятки автобусов ожидают выезда из страны.
Очереди из легковушек и пассажирских автобусов наблюдаются на границе Беларуси с Польшей и Литвой, а скопления из фур есть на всех трёх направлениях.
Более 2130 легковых и свыше 1,7 тысячи грузовых автомобилей застряли в очередях на границе Беларуси с сопредельными европейскими странами, следует из данных белорусского пограничного комитета.
Как и прежде, большие очереди из легковушек наблюдаются на белорусско-польской границе. В погранпереходе «Брест» сейчас находится 2080 машин – в воскресенье вечером было 2050. В этом же пункте пропуска в очередях стоят ещё и 60 пассажирских автобусов – в воскресенье в вечернее время насчитывалось 43 автобуса.
Относительно небольшие очереди образовались и на литовском направлении: в ПП «Каменный Лог» выезда ожидают 30 машин (в воскресенье вечером было 60), а в ПП «Бенякони» – 20 (ранее 30). Количество пассажирских автобусов, которые стоят в пункте пропуска «Каменный Лог» немного сократилось, сейчас там находится 10 автобусов (было 12).
На белорусско-латвийской границе скоплений легковых машин нет.
Что касается грузовых авто, то очереди из них есть на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей.
Так, в пункте пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией выезда из Беларуси на латвийскую территорию ожидают 620 фур (было 640). В ПП «Каменный Лог» на границе с Литвой сейчас находится, как и ранее, 480 большегрузов, а в ПП «Бенякони» – 490.
На границе с Польшей в пункте пропуска «Козловичи» в очередях стоит 130 большегрузов, что более чем в два раза меньше, чем в воскресенье вечером.