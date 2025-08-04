Пекин отвергает ультиматум Трампа 6 4.08.2025, 11:03

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Дональд Трамп

МИД КНР выступил с заявлением.

Вашингтон и Пекин, возможно, смогут урегулировать многие из своих разногласий ради заключения торгового соглашения, однако есть вопрос, в котором они по-прежнему далеки от консенсуса — это требование США, чтобы Китай остановил закупки нефти у России и Ирана.

Об этом в понедельник, 4 августа, пишет Associated Press.

В частности, агентство приводит заявление Министерства иностранных дел Китая, прозвучавшее после торговых переговоров в Стокгольме в ответ на угрозу США ввести 100% тарифы, в котором говорится, что Китай будет обеспечивать свою энергетическую безопасность, исходя из национальных интересов.

«Принуждение и давление ничего не дадут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», — подчеркнули в МИД КНР.

Заявление примечательно тем, что оно было сделано на фоне того, как Пекин и Вашингтон демонстрируют оптимизм и готовность к компромиссам для достижения соглашения, которое стабилизирует торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира, указывает AP. И оно сигнализирует об уверенности Китая в своей способности действовать жестко в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа. Особенно, когда дело касается энергетической и внешней политики.

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