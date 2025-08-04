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Белорус отказался от воспитания детей, сообщив об этом по почте

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  • 4.08.2025, 11:12
  • 1,194
Белорус отказался от воспитания детей, сообщив об этом по почте
иллюстративное фото

У него внушительная задолженность по алиментам.

Мать детей сообщила в прокуратуру Лунинецкого района, что бывший супруг длительное время уклоняется от воспитания и общения с детьми, фактически бросив их на произвол судьбы.

Сотрудники прокуратуры провели проверку, посетив семью и поручив отделу по образованию детально изучить условия жизни детей. Выяснилось, что мужчина не только игнорирует свои родительские обязанности, но и имеет значительную задолженность по алиментам, накопившуюся с 2021 года и достигающую внушительной суммы. Дети практически не знают своего отца и не получают от него никакой поддержки.

Учитывая все обстоятельства, прокурор Лунинецкого района принял решение обратиться в суд с иском о лишении отца родительских прав в отношении его троих детей. Сам отец, вместо того чтобы явиться в суд и попытаться исправить ситуацию, предпочел отмолчаться, направив письменное заявление, в котором выразил свое нежелание воспитывать и содержать детей.

Важно отметить, что лишение родительских прав – это крайняя мера, применяемая исключительно в случаях, когда дальнейшее пребывание ребенка под опекой недобросовестных родителей может нанести непоправимый вред его развитию и социальной адаптации.

Суд Лунинецкого района, рассмотрев материалы дела и доводы прокурора, полностью удовлетворил заявленные требования, приняв решение в интересах несовершеннолетних.

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