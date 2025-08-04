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«Лукашенко срочно зализывает раны»

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  • 4.08.2025, 11:19
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«Лукашенко срочно зализывает раны»

Того, за чем ездил в РФ, – не дали.

Итак, Синепалый вернулся домой. Больше информации дадим позже, пока лишьосновные выводы, отмечает телеграм-канал «Ник и Майк».

Денег – того, за чем ездил, – не дали. Привез обещание «Орешника» в этом году. Но это опять-таки – и потом, и не совсем живые деньги.

Расчет на трёхстороннюю встречу с США также не сработал. Одновременно стал очевидным блеф – у Лукашенко нет достаточного уровня контактов с США, чтобы шантажировать Кремль. У него нет и достаточного ресурса влияния на Путина, чтобы продавать свои услуги США. Соответственно, такой участник/посредник/переговорщик – просто лишний на этом празднике жизни.

Что дальше?

Срочно зализать раны. Провести консультации с ближним кругом. Потом большое совещание хоть по уборочной, хоть по посевной – формальный повод не важен. Убеждать всех, что все хорошо и проблема денег решается. Параллельно ускорять вывод денег, через проекты в сфере недвижимости.

Но тут есть два «но».

1. Скрывать объемы и процесс вывода всё сложнее, даже Головченко не справится.

2. ОАЭ под давлением США ограничивают счета с русским следом. А соответственно, могут преподнести сюрприз и Синепалому с его ближним кругом и олигархами, если будет нужно. ОАЭ и Оман перестают быть надежной гаванью.

Агрохунте срочно нужно штудировать последние недели режима Башара Асада. Синепалый кинет ещё круче.

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