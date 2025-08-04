закрыть
4 августа 2025, понедельник, 12:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что происходит с сетью магазинов «Радзивилловский»

  • 4.08.2025, 11:33
Что происходит с сетью магазинов «Радзивилловский»
иллюстративное фото

Торговая сеть терпит убытки.

Розничная сеть «Радзивилловский» остается убыточной, при этом она уже формирует четверть выручки Минского хладокомбината № 2. Об этом пишет Myfin со ссылкой на директора комбината Дмитрия Бонохова.

Напомним, в начале года стало известно, что сеть магазинов «Радзивилловский» переживает ребрендинг. В 2021 году часть торговой сети перешла под управление Минского хладокомбината № 2. Сообщалось, что причиной присоединения «Радзивилловского» к хладокомбинату стали убытки торговой сети.

Так, Дмитрий Бонохов отметил, что решение о присоединении торговой сети к Минскому хладокомбинату № 2 было принято собственником — Мингорисполкомом и «оно было правильным, наверное, в какой-то промежуток времени». По его словам, работа с внутренними проблемами этой розничной сети продолжается.

По словам Бонохова, торговая сеть до сих пор приносит убытки: примерно 30 тыс. рублей ежемесячно. При этом она формирует 25% выручки Минского хладокомбината № 2. Часть магазинов пришлось закрыть из-за нерентабельности, но часть продолжает работать. При этом Мингорисполком помог проекту, предоставив возможность 25% отчислений от арендной платы использовать на модернизацию этих магазинов. Как результат, пять объектов в этом году будут полностью модернизированы, а за прошлый осовременили три.

Директор считает, что для того, чтобы вывести розницу сети «Радзивилловский» на безубыточный уровень, нужно увеличить товарооборот на 30% и покупательский трафик. При этом, по его словам, ситуацию осложняет то, что вместе с торговой сетью «Радзивилловский» Минскому хладокомбинату № 2 досталась и реконструкция хладокомбината № 1, которая до сих пор не завершена.

Розничная сеть «Радзивиловский» остается убыточной, но уже формирует четверть выручки Минского хладокомбината № 2. Об этом рассказал директор УП «Минский хладокомбинат № 2» Дмитрий Бонохов, выступа...

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич