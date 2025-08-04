Что происходит с сетью магазинов «Радзивилловский» 4.08.2025, 11:33

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Торговая сеть терпит убытки.

Розничная сеть «Радзивилловский» остается убыточной, при этом она уже формирует четверть выручки Минского хладокомбината № 2. Об этом пишет Myfin со ссылкой на директора комбината Дмитрия Бонохова.

Напомним, в начале года стало известно, что сеть магазинов «Радзивилловский» переживает ребрендинг. В 2021 году часть торговой сети перешла под управление Минского хладокомбината № 2. Сообщалось, что причиной присоединения «Радзивилловского» к хладокомбинату стали убытки торговой сети.

Так, Дмитрий Бонохов отметил, что решение о присоединении торговой сети к Минскому хладокомбинату № 2 было принято собственником — Мингорисполкомом и «оно было правильным, наверное, в какой-то промежуток времени». По его словам, работа с внутренними проблемами этой розничной сети продолжается.

По словам Бонохова, торговая сеть до сих пор приносит убытки: примерно 30 тыс. рублей ежемесячно. При этом она формирует 25% выручки Минского хладокомбината № 2. Часть магазинов пришлось закрыть из-за нерентабельности, но часть продолжает работать. При этом Мингорисполком помог проекту, предоставив возможность 25% отчислений от арендной платы использовать на модернизацию этих магазинов. Как результат, пять объектов в этом году будут полностью модернизированы, а за прошлый осовременили три.

Директор считает, что для того, чтобы вывести розницу сети «Радзивилловский» на безубыточный уровень, нужно увеличить товарооборот на 30% и покупательский трафик. При этом, по его словам, ситуацию осложняет то, что вместе с торговой сетью «Радзивилловский» Минскому хладокомбинату № 2 досталась и реконструкция хладокомбината № 1, которая до сих пор не завершена.

Розничная сеть «Радзивиловский» остается убыточной, но уже формирует четверть выручки Минского хладокомбината № 2. Об этом рассказал директор УП «Минский хладокомбинат № 2» Дмитрий Бонохов, выступа...

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