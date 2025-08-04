Вот вам и «сверхдержава»
- Александр Коваленко
- 4.08.2025, 11:42
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Это «гойда» или не совсем она?
На фоне того, как не утихают который день подряд страсти относительно заявления Дональда Трампа об отправке двух подводных лодок к берегам России, думаю, все же будет уместным напомнить один интересный момент про Северный флот.
Дело в том, что там в 2016 году, в результате забавного инцидента, был поврежден стационарный комплекс освещения подводной обстановки МГК-608М.
Данный гидроакустический комплекс позволяет отслеживать перемещение подводных лодок, в частности иностранных, и обеспечивает защиту объектов береговой инфраструктуры от диверсий и неожиданного проникновения. Будучи поврежденным, он оставляет серьезную брешь для проникновения.
Самое интересное даже не то, что данный гидроакустический комплекс был поврежден рыболовецким тралом (!!!), а то, что по состоянию на начало 2025 года он так и не был отремонтирован!
То есть зона ответственности Северного флота имеет брешь?
Проходной двор «сверхдержавы» или задний проход? Ну вот примерно как-то так. И все это с 2016 года. А они еще там что-то говорят про границу с НАТО на замке и прочую лабуду втирают своим потребителям информационного фаст-фуда об угрозах извне.
И, да, это «гойда» или не совсем она?
Александр Коваленко, Telegram