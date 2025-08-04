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Лиам Нисон: Это совсем не по-джедайски

  • 4.08.2025, 11:52
Лиам Нисон: Это совсем не по-джедайски

Известный актер прокомментировал финал своего героя в «Звездных войнах».

Актер Лиам Нисон, исполнивший роль джедая Квай-Гона Джинна в фильме «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза», признался, что финальная сцена его героя разочаровывает.

«Я думал, что кончина моего героя слишком простая. Он же должен быть мастером-джедаем. Атака в лицо, нет, в живот — ой, убит? Честное слово, это совсем не по-джедайски».

Нисон также вспомнил о своем коротком возвращении к роли Квай-Гона в сериале «Оби-Ван Кеноби» на Disney+. «Это была всего одна реплика, но было приятно снова встретиться с Юэном МакГрегором (Оби-Ван Кеноби) спустя почти 20 лет», — рассказал актер.

Интересно, что на 25-летие выхода «Скрытой угрозы» художник-концептуалист Иэйн МакКейг раскрыл альтернативный замысел режиссера Джорджа Лукаса: в первой версии Квай-Гон побеждает Дарта Мола, а затем прощается с умирающим Оби-Ваном, после чего берет на себя его имя и миссию. Таким образом, имя Оби-Ван должно было изначально принадлежать персонажу Нисона.

Хотя этот сюжетный поворот так и не воплотился, финальный результат остался прежним — герой МакГрегора обучает Энакина, а затем и Люка Скайуокера.

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