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Новый мультикомплекс появится рядом с минском Комаровским рынком

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  • 4.08.2025, 12:08
  • 3,190
Новый мультикомплекс появится рядом с минском Комаровским рынком

Что там будет и когда открытие?

На месте бывшего ТЦ «Пассаж» на улице Веры Хоружей в Минске строится новый многофункциональный комплекс «Атмосфера». Общая площадь объекта составит около 83 тыс. кв. м.

Об этом в эфире «Радио-Минск» рассказал глава администрации Советского района столицы Александр Щекович.

Новый мультикомплекс появиться рядом с Комаровским рынком. Что там

На участке, который ограничен улицами Якуба Коласа и Кульман, реконструируют бывшие заводские цехи и благоустраивают территорию.

Проект предусматривает размещение гастромаркета, экорынка, гипермаркета, детского развлекательного центра, фитнес- и спа-центра, а также офисных помещений. Кроме того, Щекович сообщил, что комплекс будет включать бизнес-центр, торговые площади, киноконцертный зал и разнообразные рестораны и кафе, а существующему паркингу будет надстроено несколько этажей.

Часть зданий на улице Якуба Колоса уже введена в эксплуатацию, а работы на улицах Кульман и Веры Хоружей находятся на завершающей стадии. Ожидается, что проект будет завершен в следующем году.

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