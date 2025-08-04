Экспорт «Газпрома» в Европу пробил «дно» за полвека 1 4.08.2025, 12:27

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Путин обнулил газовые успехи СССР.

Россия продолжает сдавать позиции на газовом рынке Европы, где доминировала с советских времен.

За январь–июль 2025 года «Газпром» прокачал оставшимся европейским клиентам 9,93 млрд кубометров газа, подсчитал Reuters на основе статистики «Турецкого потока» — последнего трубопровода, который доступен для отправки газа в ЕС.

По сравнению с тем периодом прошлого года, когда «Газпром» продал в Европу 18,3 млрд кубометров, объемы схлопнулись практически вдвое. В среднем каждый месяц на европейский рынок уходило 1,4 млрд кубов газа, и если темп сохранится, то по итогам года «Газпром» экспортирует в страны Европы лишь около 17 млрд кубометров, что станет новым антирекордом с начала 1970х.

Для сравнения: в 1975 году, объемы европейского газового экспорта СССР составляли 19,3 млрд кубометров в год, а в 1980-м, после заключения крупного контракта с Германией, уже 54,8 млрд. На пике, в предвоенные 2018-19 гг, «Газпром» качал в Европу 170-180 млрд кубов в год. После вторжения в Украину эти объемы упали до 28 млрд кубометров в 2023 году и 32 млрд — в 2024-м.

С начала 2025 года «Газпром» лишился транзита через Украину. И хотя поставки по «Турецкому потоку выросли» на 7% год к году, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие украинской трубы мощностью более 140 млрд кубометров в год.

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