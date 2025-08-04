В Колодищах вспыхнул конфликт между дачниками и лесниками 5 4.08.2025, 12:34

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Причина — недавний ураган.

В Колодищах под Минском продолжаются восстановительные работы после недавнего урагана: сотрудники лесничества занимаются расчисткой в лесу. Но некоторые дачники из садового товарищества (СТ) «Трактор» опасаются, что лесники покинут бурелом и повредят уцелевшие деревья, пишет газета «Прысталічча».

На встречу с дачниками приехали директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович и председатель Колодищанского сельисполкома Лариса Штраус. Они обратили внимание, что дачники ходят рядом с опасной зоной, пока в лесу работают вальщики. Между тем повсюду висят предупреждающие таблички о запрете входа и въезда.

По словам Мироновича, многофункциональный комплекс-харвестер, который занимается уборкой леса, из-за таких походов дачников заготавливает ежедневно 60 кубометров леса вместо положенных 100. Миронович призвал «думать о своей безопасности, так как сложно иногда предугадать, в какую сторону упадет дерево».

Директор спецлесхоза заверил, что убирать будут только действительно поврежденные деревья. Также планируется убрать деревья в «отбойной полосе» — те, что пострадали от ураганного ветра или ударов стволов, которые рухнули поблизости. Сейчас они еще стоят, но при следующем сильном ветре могут представлять угрозу.

На территории Колодищанского сельсовета повреждено 100 гектаров леса. Лесники будут расчищать его еще 2 месяца.

Но дачники говорят, будто лесники уничтожают все деревья: «Не трогайте живые деревья, а то ничего не останется! Как из окна вообще смотреть на этот страх! Один сплошной бурелом оставите за собой».

После урагана в лесу остались кучи веток, и дачники предложили их убрать — ради порядка. Однако директор спецлесхоза объяснил, почему этого нельзя делать. За семь лет ветки перегниют, став естественным удобрением для почвы и создавая питательную среду для нового леса.

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