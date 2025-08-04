В Минском районе ребенок выпал из окна

В Минском районе ребенок выпал из окна1
- 4.08.2025, 13:04
- 1,764
В это время мама ребенка мыла окна.
Несчастный случай произошел в воскресенье в Ждановичах. 3-летний ребенок выпал из окна второго этажа и получил тяжелые травмы, передает издание «Пристоличье».
Все произошло в субботу около 17:00. Пока мама мыла окна, ребенок залез на подоконник, облокотился на москитную сетку открытого окна и выпал на улицу.
В результате падения он получил серьезные повреждения и был доставлен в реанимационное отделение РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Медики характеризуют его состояние как тяжелое.
Следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, при которых ребенок получил травмы.
Сотрудники СК напоминают: москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Кроме того, необходимо убрать всю мебель, по которой дети могут взобраться на подоконник, и установить на окна специальные устройства-блокаторы.