В Кремле ответили на заявление Трампа о готовности США к ядерной войне 2 4.08.2025, 13:22

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Песков заявил, что речь идет о «сложных и чувствительных субстанциях».

В Кремле ответили на заявления президента США Дональда Трампа о готовности к ядерной войне с Россией. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия к такой войне, и считают ли в Кремле такие заявления эскалацией и поводом для прямого контакта Трампа и Путина.

Так, Песков заявил, что речь идет о «сложных и чувствительных субстанциях», и эта тема «многими воспринимается эмоционально».

При этом он подчеркнул, что в России не считают заявления Трампа признаком эскалации.

«В ядерной войне не может быть победителя. Это основной постулат, из которого мы исходим. Мы не считаем, что речь идет о какой-то эскалации», — заявил он.

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