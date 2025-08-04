В Кремле ответили на заявление Трампа о готовности США к ядерной войне

В Кремле ответили на заявление Трампа о готовности США к ядерной войне2
- 4.08.2025, 13:22
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Песков заявил, что речь идет о «сложных и чувствительных субстанциях».
В Кремле ответили на заявления президента США Дональда Трампа о готовности к ядерной войне с Россией. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия к такой войне, и считают ли в Кремле такие заявления эскалацией и поводом для прямого контакта Трампа и Путина.
Так, Песков заявил, что речь идет о «сложных и чувствительных субстанциях», и эта тема «многими воспринимается эмоционально».
При этом он подчеркнул, что в России не считают заявления Трампа признаком эскалации.
«В ядерной войне не может быть победителя. Это основной постулат, из которого мы исходим. Мы не считаем, что речь идет о какой-то эскалации», — заявил он.