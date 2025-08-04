закрыть
4 августа 2025, понедельник, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Водитель сказал, что сейчас все строго»

  • 4.08.2025, 13:30
«Водитель сказал, что сейчас все строго»

Белорусы об очередях на границе с Польшей.

На белорусско-польской границе растут очереди: по данным Госпогранкомитета, на 12.00 3 августа в пункте пропуска «Брест» собрались 2070 легковых авто и 55 автобусов. В пограничных чатах рассказали, что происходит на границе, — в частности сообщают, что запретили пересадку в более близкие к шлагбауму автобусы, пишет «Зеркало».

«Приехал из Минска на авто (оно по доверенности, на нем нельзя ехать), оставил его на платной стоянке в Бресте, на «Яндекс такси» за 13 рублей доехал до границы в 1.15 и пошел к первым автобусам.

Всего автобусов было 17, и ездили транспортники, поэтому водители очень стремались (боялись. — Прим. ред.), но все равно в 1.30 в пятом автобусе водитель согласился за 50 долларов взять до Варшавы. Правда, попросил погулять и подойти к нему, когда ближе подъедет к шлагбауму. Так я и сделал», — рассказал один белорус, добавив, что на пересечение границы таким способом у него ушло 9,5 часа.

По отзывам других путешественников, они провели в автобусных очередях от 8 до 16 часов. Некоторые написали, что стало сложнее пересесть в стоящие впереди — мол, такую практику «запретили».

«Ecolines — не взяли, водитель сказал, что такую политику Ecolines отменил, даже за деньги. При этом посоветовал идти проситься в первостоящие автобусы», — говорит один пользователь.

«С 14 июля даже «Минсктранс» не брал вообще, деньги роли не играли».

«Сейчас и «Минсктранс» не пересаживает даже за дополнительные деньги. Сегодня на автовокзале спросила у водителей. Они сказали нет».

«Если подсесть, то, к сожалению, водитель наш вряд ли возьмет. Сказал, что сейчас все строго, могут дать штраф, если не будет соответствовать со списком. При посадке записывал фамилии и город, где выходим».

Еще в мае сообщалось, что пассажиров автобусов «Минсктранса», застрявших на границе с Польшей, бесплатно пересаживают в передние.

Некоторые автоперевозчики, в частности «Минсктранс», уверяют, что при больших очередях на границе по возможности пересаживают пассажиров в свои автобусы ближе к пункту пропуска бесплатно. Другие, как Ecolines, предупреждали, что человеку придется платить еще раз, и пообещали, что водитель выдаст чек.

Однако некоторые водители соглашаются пересадить пассажиров в обход правил, но при этом требует деньги — назывались разные суммы, например, 40−50 евро.

Некоторые пассажиры советуют проситься на подсадку в легковые авто, но предупреждают, что водители «с большими сумками берут неохотно». Кроме того, если ехать на легковушке, ожидание в очереди может достигать 85 часов.

При этом на обратном пути, из Польши в Беларусь, схема с пересадкой в передние автобусы за деньги по-прежнему работает, утверждают в чате.

«20−40 долларов, у разных водителей по-разному. Я вчера платил 100 злотых (80 рублей. — Прим. ред.)», — рассказал один белорус.

Зато при поездке из Польши в Беларусь много времени уходит на «беседы» белорусских силовиков с пассажирами:

«Пять автобусов ждут украинцев с «бесед». Пока с ними не пообщаются, продвижки, я так понимаю не будет, к сожалению. Белорусов с бесед быстро отпустили».

«На белорусской стороне стоят семь автобусов, все ждут с «беседы» украинцев. Ждем уже почти два часа. Из семи автобусов один-два — полностью полные украинцев. Пока с ними не пообщаются, никто дальше не поедет».

Рассказывают и о других инцидентах на границе, которые замедляют движение:

«Один гений не прошел контроль и каким-то боком все равно прыгнул в автобус в надежде, что «прокатит». Поэтому у всех с автобуса собрали паспорта, чтобы погранцы проверили, кто не прошел. И неизвестно, сколько времени придется всему автобусу прождать из-за того, что кому-то захотелось адреналина в жизни».

«У нас было еще интереснее по дороге в Беларусь. На границе с Беларусью прошли контроль, сели в автобус, поняли, что не хватает мужчины с бородой. Водитель пошел искать. Потом его искали погранцы, потом по камерам наблюдения выяснили, что за личность. Свидетели в автобусе его опознали. Итоговым действием был звонок — он уже спал себе спокойно дома. После контроля сел на подсадку в авто и спокойно, никого не предупреждая, поехал домой в Брест. А у нас — плюс 2 часа».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич