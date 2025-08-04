«Водитель сказал, что сейчас все строго» 4.08.2025, 13:30

Белорусы об очередях на границе с Польшей.

На белорусско-польской границе растут очереди: по данным Госпогранкомитета, на 12.00 3 августа в пункте пропуска «Брест» собрались 2070 легковых авто и 55 автобусов. В пограничных чатах рассказали, что происходит на границе, — в частности сообщают, что запретили пересадку в более близкие к шлагбауму автобусы, пишет «Зеркало».

«Приехал из Минска на авто (оно по доверенности, на нем нельзя ехать), оставил его на платной стоянке в Бресте, на «Яндекс такси» за 13 рублей доехал до границы в 1.15 и пошел к первым автобусам.

Всего автобусов было 17, и ездили транспортники, поэтому водители очень стремались (боялись. — Прим. ред.), но все равно в 1.30 в пятом автобусе водитель согласился за 50 долларов взять до Варшавы. Правда, попросил погулять и подойти к нему, когда ближе подъедет к шлагбауму. Так я и сделал», — рассказал один белорус, добавив, что на пересечение границы таким способом у него ушло 9,5 часа.

По отзывам других путешественников, они провели в автобусных очередях от 8 до 16 часов. Некоторые написали, что стало сложнее пересесть в стоящие впереди — мол, такую практику «запретили».

«Ecolines — не взяли, водитель сказал, что такую политику Ecolines отменил, даже за деньги. При этом посоветовал идти проситься в первостоящие автобусы», — говорит один пользователь.

«С 14 июля даже «Минсктранс» не брал вообще, деньги роли не играли».

«Сейчас и «Минсктранс» не пересаживает даже за дополнительные деньги. Сегодня на автовокзале спросила у водителей. Они сказали нет».

«Если подсесть, то, к сожалению, водитель наш вряд ли возьмет. Сказал, что сейчас все строго, могут дать штраф, если не будет соответствовать со списком. При посадке записывал фамилии и город, где выходим».

Еще в мае сообщалось, что пассажиров автобусов «Минсктранса», застрявших на границе с Польшей, бесплатно пересаживают в передние.

Некоторые автоперевозчики, в частности «Минсктранс», уверяют, что при больших очередях на границе по возможности пересаживают пассажиров в свои автобусы ближе к пункту пропуска бесплатно. Другие, как Ecolines, предупреждали, что человеку придется платить еще раз, и пообещали, что водитель выдаст чек.

Однако некоторые водители соглашаются пересадить пассажиров в обход правил, но при этом требует деньги — назывались разные суммы, например, 40−50 евро.

Некоторые пассажиры советуют проситься на подсадку в легковые авто, но предупреждают, что водители «с большими сумками берут неохотно». Кроме того, если ехать на легковушке, ожидание в очереди может достигать 85 часов.

При этом на обратном пути, из Польши в Беларусь, схема с пересадкой в передние автобусы за деньги по-прежнему работает, утверждают в чате.

«20−40 долларов, у разных водителей по-разному. Я вчера платил 100 злотых (80 рублей. — Прим. ред.)», — рассказал один белорус.

Зато при поездке из Польши в Беларусь много времени уходит на «беседы» белорусских силовиков с пассажирами:

«Пять автобусов ждут украинцев с «бесед». Пока с ними не пообщаются, продвижки, я так понимаю не будет, к сожалению. Белорусов с бесед быстро отпустили».

«На белорусской стороне стоят семь автобусов, все ждут с «беседы» украинцев. Ждем уже почти два часа. Из семи автобусов один-два — полностью полные украинцев. Пока с ними не пообщаются, никто дальше не поедет».

Рассказывают и о других инцидентах на границе, которые замедляют движение:

«Один гений не прошел контроль и каким-то боком все равно прыгнул в автобус в надежде, что «прокатит». Поэтому у всех с автобуса собрали паспорта, чтобы погранцы проверили, кто не прошел. И неизвестно, сколько времени придется всему автобусу прождать из-за того, что кому-то захотелось адреналина в жизни».

«У нас было еще интереснее по дороге в Беларусь. На границе с Беларусью прошли контроль, сели в автобус, поняли, что не хватает мужчины с бородой. Водитель пошел искать. Потом его искали погранцы, потом по камерам наблюдения выяснили, что за личность. Свидетели в автобусе его опознали. Итоговым действием был звонок — он уже спал себе спокойно дома. После контроля сел на подсадку в авто и спокойно, никого не предупреждая, поехал домой в Брест. А у нас — плюс 2 часа».

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