Forbes: Заменит ли ИИ программистов? 4.08.2025, 13:32

Количество вакансий айтишников в США за два года сократилось почти на 30%.

С развитием ИИ растут опасения, что программисты могут потерять свои рабочие места. Современные языковые модели, такие как GPT-4o и Claude Sonnet, уже умеют писать код, находить ошибки и оптимизировать программы не хуже людей, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей заявил, что ИИ в скором времени будет писать до 90% всего кода. А глава Amazon Энди Джасси отметил, что компания уже планирует нанимать меньше разработчиков благодаря автоматизации.

Тем временем, по данным Washington Post, количество вакансий программистов в США за два года сократилось почти на 30%. Однако общее число рабочих мест в области разработки упало лишь на 3%. Это свидетельствует о том, что ИИ в первую очередь влияет на начальные позиции, где задачи легче автоматизировать.

Тем не менее, эксперты подчеркивают: исчезновение профессии — не вопрос ближайшего будущего. Роль программиста меняется, но не исчезает. ИИ берет на себя рутинные задачи, но все еще требует специалиста, способного проверять, корректировать и понимать код.

Открываются и новые направления: инженеры по подсказкам (prompt engineers), интеграторы ИИ в устаревшие системы, тренеры моделей и управляющие ИИ-проектами.

Как отмечает директор ИИ в Tesla Андржей Карпати, программисты будущего будут не столько писать код, сколько работать с данными для обучения нейросетей.

Адаптация — ключ к успеху. Гибкость, стратегическое мышление и способность использовать ИИ как инструмент — вот что определит, кто останется востребованным в мире технологий.

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