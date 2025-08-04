Дроны СБУ поразили пять российских самолетов в Крыму

Дроны СБУ поразили пять российских самолетов в Крыму2
- 4.08.2025, 13:49
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Один из них полностью уничтожен.
Служба безопасности Украины в ночь на понедельник, 4 августа, поразила аэродром Саки во временно оккупированном Крыму. В результате операции полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один — поврежден и три Су-24 — поражены.
Ключевую авиабазу российских оккупантов в Черном море атаковали дроны Центра спецопераций А СБУ.
«В результате удара полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один — поврежден. Также поражены три самолета Су-24», — сказано в сообщении.
По данным СБУ, один российский самолет Су-30СМ может стоить в среднем от $35 млн до $50$ млн.
Кроме самолетов, дроны поразили склад авиационного вооружения на аэродроме.
Ночью в Крыму раздавались взрывы, в Сети сообщалось об атаке дронами.