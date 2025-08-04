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Дроны СБУ поразили пять российских самолетов в Крыму

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  • 4.08.2025, 13:49
  • 1,320
Дроны СБУ поразили пять российских самолетов в Крыму
иллюстративное фото

Один из них полностью уничтожен.

Служба безопасности Украины в ночь на понедельник, 4 августа, поразила аэродром Саки во временно оккупированном Крыму. В результате операции полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один — поврежден и три Су-24 — поражены.

Ключевую авиабазу российских оккупантов в Черном море атаковали дроны Центра спецопераций А СБУ.

«В результате удара полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один — поврежден. Также поражены три самолета Су-24», — сказано в сообщении.

По данным СБУ, один российский самолет Су-30СМ может стоить в среднем от $35 млн до $50$ млн.

Кроме самолетов, дроны поразили склад авиационного вооружения на аэродроме.

Ночью в Крыму раздавались взрывы, в Сети сообщалось об атаке дронами.

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