«Медведеву будут меньше наливать» 4.08.2025, 13:53

Эксперт прокомментировал заявлении Трампа об ядерных подлодках.

Заявления президента США Дональда Трампа об отправке двух подводных атомных лодок ближе к РФ вряд ли будут иметь какие-то последствия.

Такое мнение высказал в эфире Radio NV Анатолий Храпчинский — бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

«Я думаю, что это все закончится тем, что россияне немного добавят громкости на своих загоризонтных РЛС, которые мы тоже выбивали. И будут меньше наливать Медведеву», — сказал Храпчинский.

В то же время он отметил, что у Трампа есть возможности, которые могли бы повлиять на способность России вести войну. Среди них — введение санкций против России, в том числе и вторичных, против стран, которые покупают у РФ нефть. Также Вашингтон мог бы передать Украине определенные виды вооружения для давления на Москву.

«Хоть не стратегического, которым мы сможем наносить удары по территории РФ, а по крайней мере ускорить те системы ПВО, в которых мы нуждаемся — технику, самолеты, другое вооружение, которое нам нужно. Даже если не говорим F-16, давайте говорить о Black Hawk, которые у них там списываются большим количеством ежегодно. Поэтому здесь очередной пиар-ход со стороны администрации Трампа. И не более», — добавил Храпчинский.

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