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Квентин Тарантино удивил трогательным поступком

  • 4.08.2025, 13:56
Квентин Тарантино удивил трогательным поступком

Режиссер почтил память своего приятеля и коллеги Майкла Мэдсена.

Ровно месяц спустя после смерти известного актера Майкла Мэдсена в возрасте 67 лет его давний друг и соавтор Квентин Тарантино устроил частную церемонию в Лос-Анджелесе, отдав дань памяти своему коллеге, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Режиссер вспомнил о съемках их первого совместного нашумевшего фильма «Бешеные псы» (1992). Особо Тарантино отметил момент, когда он уволил актера Лоуренса Тирни в конце первой недели съемок.

«Это был последний час последнего дня первой недели. А Лоуренс был просто кошмаром — абсолютно безумным. А я ведь никогда не снимал до этого, и каждый день сталкивался с его выходками», — рассказал режиссер.

По его словам, ситуация стала невыносимой, и он уволил Тирни прямо за завтраком — на что съемочная группа отреагировала аплодисментами. «Я думал, что моя карьера закончилась. Но я должен был постоять за себя», — признался Тарантино.

Тем же вечером он получил голосовое сообщение от Мэдсена: «Привет, это Майкл. Я уважаю то, что ты сделал. Это было правильно. Он доставал тебя, и ты не струсил. Я уважаю тебя как режиссера, капитана и мужчину. Я на твоей стороне, приятель.»

Мэдсен исполнил роль Мистера Блондина в «Бешеных псах» — дебютной работе Тарантино, которая положила начало их многолетнему творческому союзу.

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