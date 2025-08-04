Тайная дочь Путина прервала молчание 4.08.2025, 13:56

Луиза Розова

Луиза Розова критикует своего отца.

Луиза Розова, предполагаемая дочь Владимира Путина, которая до сих пор жила как будто в тени, впервые открыто рассказала о своей семье и жизни во французской эмиграции. Bild собрал ее важнейшие заявления.

Луиза Розова родилась 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге как Елизавета Кривоногих. Ее мать была, вероятно, любовницей Путина и после рождения девочки внезапно разбогатела. Сама Луиза окончила художественную академию в Париже и организовывала антивоенные выставки, но никогда не комментировала войну в Украине и возможное родство с Путиным напрямую. Также известно, что в ее свидетельстве о рождении пустует графа «отец», но указано отчество «Владимировна».

Последние годы Луиза всегда следила за тем, чтобы в соцсетях не показывать полностью свое лицо. Теперь она впервые выложила открытые селфи и написала в одном из постов:

«Так прекрасно снова показать миру свое лицо. Это каждый день напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою».

При этом имя Путина она прямо не называет.

До этого российская оппозиция неоднократно критиковала Розову за публичную жизнь в соцсетях с элементами роскоши: она публиковала фото в дизайнерской одежде, летала на частных самолетах, работала диджеем в модных клубах.

После февраля 2022 года, по ее словам, она покинула Россию, оборвала все социальные связи и теперь живет в «золотой клетке»: «Я не могу пройтись по любимому Петербургу. Не могу побывать в любимых местах и заведениях».

О страданиях украинских и российских семей в этой войне она при этом не говорила ни слова. Но и за пределами России ей продолжали напоминать о прошлом: так, в июне российская художница в эмиграции Настя Родионова отказалась от сотрудничества с парижскими галереями, в которых антивоенное искусство курировала Розова — именно та, кто якобы нажился на российском режиме.

Сейчас Луиза впервые отреагировала на это прямыми словами:

«Я действительно виновата в действиях своей семьи, которая даже не слышит меня?»

В июне BILD поговорил со студентами академии ICART, которую Розова успешно закончила, а также с художниками, знавшими ее по работе в галереях. Общее мнение о ней было скорее положительное: «Очень милая девушка. Виновата ли она в том, кто ее родители?»

Теперь, в парижской эмиграции, Луиза Розова старается изменить свой имидж. В Instagram она осуждает войну в Украине и критикует культ брендов, присущий детям элиты: «Льняная рубашка без логотипа может передать больше правды, чем дизайнерское шелковое платье».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com