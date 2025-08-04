Белоруска показала гриб, который вызвал споры в Сети 7 4.08.2025, 14:12

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Видеофакт.

Беоаруска показала гриб, который вызвал споры пользователей. Видео об этом она выложила в TikTok, заметил портал Blizko.by.

«Не ядовит, но очень опасен», — рассказала автор ролика, отметив, что это ложный белый гриб или горчак. Собрала она его в Пружанском районе.

Как пишет портал, скорее всего, это желчный гриб (лат. Tylopílus félleus) — трубчатый гриб рода Тилопил семейства Болетовые (Boletaceae). Из-за горького вкуса несъедобен. Однако он очень похож на белый гриб.

Пользователи начали активно спорить в комментариях.

«Обыкновенный белый гриб».

«Это гриб горчак».

«Ложный белый, такое бывает?»

«Это гриб горкуша. И его не едят, их много бывает в лесу».

«Я таким в детстве отравилась. Спасли чудом, но до сих пор проблемы с печенью».

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