Летний провал «российского космоса» Андрей Колесник

4.08.2025, 14:18

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Операция «ТАСС уполномочен заявить» явно не удалась.

Июль 2025 года россияне рассчитывали как время прорыва из космической изоляции.

Для этого были выбраны два события. Первое из них не могло остаться незамеченным, а второе должно было закрепить и развить успех первого — за счет неординарного подхода.

50-летие стыковки на орбите космических кораблей Apollo и Союз, в свое время ознаменовавшее начало неконфликтной эпохи между Западом и СССР, в «болотах» рассматривали как момент для перезагрузки — «мир, дружба, прекратить огонь».

Каких только мероприятий, инициированных «Роскосмосом» и регулярно тиражируемых информагентством родом из совка (ТАСС), не проводилось в космической тусовке — лишь бы вызвать у США ностальгию по тем временам и ослабить петлю на шее российского гражданского космоса.

Так, ТАСС активно рекламировал визит в США нетипичного главного космического функционера. Молодой, с «правильной» биографией руководитель «Роскосмоса» должен был олицетворять новую эпоху отношений с американскими коллегами. В Московии заранее анонсировали программу визита, действительно тянувшую на «парадную дверь», и ежедневно вбрасывали новости о якобы уже согласованных «крутых» встречах и посещении «святых мест».

В США прошлое помнили, по-своему в него заглянули, но на предложение возобновить в космосе «братские объятия» отреагировали весьма сдержанно.

К примеру, почему американцы вообще были вынуждены допустить роскосмосовских представителей на часть своих космических объектов? Ответ прост — многостороннее Соглашение о Международной космической станции (МКС) и сопровождающий его имплементирующий меморандум между NASA и российским агентством от 1999 года, которые предусматривают посещение партнерами наземных объектов, связанных с функционированием МКС. И не более того.

Но хотелки Кремля были масштабнее: придать визиту официальный межправительственный статус, провести переговоры с первыми лицами, отвечающими за космос, и попасть на производственные и исследовательские площадки SpaceX и Boeing. ТАСС старался отработать по всем каналам. Но их откровенно послали «лесом».

Россиянам разрешили лишь:

побывать в зонах подготовки астронавтов (включая российских);

посетить резервный зал Центра управления полетами в Хьюстоне (отвечающий за российский сегмент МКС);

присутствовать при запуске пилотируемого корабля с мыса Канаверал, на борту которого находился роскосмонавт (в рамках программы перекрестных полетов);

дать традиционную пресс-конференцию.

Даже встреча с ВРИО администратора NASA была неофициальной — американцы назвали ее частной.

Но благодаря этой истории стало известно и другое: Россия не сможет приступить к эксплуатации собственной орбитальной станции с 2028 года, как ранее обещала. Из-за этого «Роскосмос» уже пытался шантажировать партнеров досрочным выходом из проекта МКС (аналогичные угрозы звучали и в 2024 году).

Кроме того, россияне просили вернуть им право сводить МКС с орбиты после 2030 года с помощью трех кораблей «Прогресс» (речь шла о почти миллиардном контракте NASA, который, после угроз со стороны «Роскосмоса», был передан SpaceX). В итоге России позволили лишь поставлять топливо и поддерживать ориентацию станции.

Операция «ТАСС уполномочен заявить» явно провалилась.

Андрей Колесник, эксперт-аналитик по вопросам космической деятельности, unian.net

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