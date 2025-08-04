«В Кремле началась паника» 1 4.08.2025, 14:33

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Григорий Месежников

Трамп способен не только говорить, но и действовать.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ядерные угрозы экс-главы РФ Дмитрия Медведева демонстративным заявлением о перемещении атомных субмарин. Таким образом США в очередной раз усиливают давление на Кремль.

Сегодня Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что две американские атомные подводные лодки уже находятся «в определенном регионе». Почему Вашингтон вдруг публично реагирует на заявления фигуры Медведева, которую сам же считает «безвлиятельной»? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Все-таки Медведев — это бывший президент, заместитель председателя Совета безопасности. Думаю, дело здесь даже не столько в личности, сколько в посыле. Российское руководство демонстрирует Трампу: что бы он ни говорил и ни предпринимал, позиция Кремля остается неизменной. Россия не собирается заканчивать войну в Украине.

К Дональду Трампу можно предъявить разные претензии, но в том, что он действительно хочет мира — сомневаться сложно. Он стремится, чтобы войны закончились везде. Россия этому стремлению создает серьезные препятствия. Другой вопрос — каким именно должен быть этот мир: справедливым или несправедливым. Но Трамп хочет снискать лавры крупнейшего миротворца, и политика Владимира Путина ему это осложняет.

Есть, так сказать, и личностный момент. Президент США считает: если кто-то мешает реализации его «программы мира», на него нужно давить. И вполне очевидно, что Кремль как раз такую помеху и представляет.

Говорить о последовательности позиции Трампа сложно. Уже были такие периоды во время его краткого президентства, когда президент США был готов пойти чуть ли не на капитуляцию Украины. Неизвестно, где именно сейчас находятся американские субмарины — слышал, что ведутся переговоры с Турцией, поскольку она контролирует проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.

После того, как Трамп отдал приказ на удары по ядерной инфраструктуре Ирана, в Кремле началась паника. Хотя ситуация между Ираном и США отличается от российско-американских отношений, сам факт демонстрирует, что Трамп способен не только говорить — а он говорит много — но и действовать.

— Размещение подлодок — это защита от угроз или шоу для электората?

— Не думаю, что это шоу для электората. И не думаю, что это исключительно защита от угроз. Реально Россия угрожает не только Украине, а также странам Евросоюза. Но сказать, что она представляет непосредственную угрозу для США, вряд ли возможно.

Со стороны Вашингтона это, скорее, инструмент давления. Прежде всего — по вопросу российской агрессии против Украины. Трамп хочет как можно скорее закончить эту войну. Посмотрим, какие будут условия перемирия: Украина готова к переговорам и прекращению огня, а Россия — нет. Таким образом она показывает Трампу, что его мнение для Кремля не имеет значения. И он этого не мог не заметить.

— Может ли Трамп использовать ядерную риторику как инструмент давления не столько на Путина, сколько на союзников РФ — Китай и Индию?

— Мне кажется, что использовать ядерный потенциал как постоянный инструмент давления — неразумно. Россия постоянно размахивает своей «ядерной дубинкой», и это давно привело к эффекту девальвации. США, даже при Трампе, ядерным шантажом не занимаются — ни в его каденцию, ни в предыдущих администрациях.

Все знают, каким потенциалом обладают Соединенные Штаты. Но в отношении Китая и Индии — это разные категории. Хотя обе страны ядерные, у Китая потенциал существенно больше, чем у Индии. Думаю, в отношении Индии Трамп будет применять экономические меры — тарифы и другие формы давления. В отношении Китая тоже возможны экономические и политические шаги, включая попытку дипломатической изоляции. Пока этого не видно в широком масштабе, но тенденция есть.

Сейчас Трамп, похоже, пытается надавить на Китай и Индию, чтобы они прекратили сотрудничество с Россией — перестали покупать ее нефть и газ. Однако вряд ли он будет использовать для этого ядерный аргумент. Хотя Трамп непредсказуем, исключить ничего нельзя, но, на мой взгляд, это маловероятно.

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