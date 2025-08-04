СМИ: Келлог может снова посетить Украину на этой неделе 2 4.08.2025, 14:35

Кит Келлог

Визит на стадии обсуждения.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины может снова посетить Украину на этой неделе.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщают Kyiv Post и «Суспільне».

Издание Kyiv Post узнало от двух источников, что «на днях» Кит Келлог должен в ближайшие дни снова прибыть с визитом «в регион» своей ответственности. Общение происходило еще в пятницу 1 августа.

О возможности визита Келлога в Киев сообщил также источник «Суспільного» во властных кругах. По словам этого собеседника, даты пребывания Кита Келлога еще не определили, визит на стадии обсуждения.

По данным «Украинской правды», Келлога ждут в Украине «в конце рабочей недели».

Келлог только недавно, в середине июля, посещал Украину.

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