СМИ: Келлог может снова посетить Украину на этой неделе

СМИ: Келлог может снова посетить Украину на этой неделе2
- 4.08.2025, 14:35
Визит на стадии обсуждения.
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины может снова посетить Украину на этой неделе.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщают Kyiv Post и «Суспільне».
Издание Kyiv Post узнало от двух источников, что «на днях» Кит Келлог должен в ближайшие дни снова прибыть с визитом «в регион» своей ответственности. Общение происходило еще в пятницу 1 августа.
О возможности визита Келлога в Киев сообщил также источник «Суспільного» во властных кругах. По словам этого собеседника, даты пребывания Кита Келлога еще не определили, визит на стадии обсуждения.
По данным «Украинской правды», Келлога ждут в Украине «в конце рабочей недели».
Келлог только недавно, в середине июля, посещал Украину.