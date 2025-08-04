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СМИ: Келлог может снова посетить Украину на этой неделе

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  • 4.08.2025, 14:35
СМИ: Келлог может снова посетить Украину на этой неделе
Кит Келлог

Визит на стадии обсуждения.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины может снова посетить Украину на этой неделе.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщают Kyiv Post и «Суспільне».

Издание Kyiv Post узнало от двух источников, что «на днях» Кит Келлог должен в ближайшие дни снова прибыть с визитом «в регион» своей ответственности. Общение происходило еще в пятницу 1 августа.

О возможности визита Келлога в Киев сообщил также источник «Суспільного» во властных кругах. По словам этого собеседника, даты пребывания Кита Келлога еще не определили, визит на стадии обсуждения.

По данным «Украинской правды», Келлога ждут в Украине «в конце рабочей недели».

Келлог только недавно, в середине июля, посещал Украину.

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