Риелтор: Аренда жилья в Минске подорожала на 20—30% 2 4.08.2025, 14:40

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Тяжело снять даже «бабушатники».

В последнее время в соцсетях часто появляются возмущенные посты, вдохновленные объявлениями об аренде жилья в Минске. Даже откровенные «бабушатники» люди пытаются сдавать выгодно, ведь если есть общая тенденция подорожания — грех ей не воспользоваться.

В чем причина роста цен и что будет дальше, рассказала onliner.by начальница отдела аренды группы компаний «Твоя столица» Маргарита Почицкая.

— За прошлый год стоимость арендного жилья в белорусской столице выросла на 10—15%, — говорит Маргарита Почицкая. — Эту информацию мы давали в мае 2025 года. Можно сказать, что по сравнению с маем цены увеличились еще на 10—15%. Доллар уже успел существенно подешеветь, и стоимость для некоторых арендаторов соответственно изменилась.

Возможно, подорожание обусловлено еще и тем, что «бабушатники» с каждым годом «вымываются» с рынка. Все больше появляется новостроек, и, соответственно, растет спрос на них.

Арендатор молодеет, и в приоритетах у него аккуратные современные квартиры с полной комплектацией.

По данным специалистов отдела аренды агентства «Твоя столица», стоимость однокомнатных квартир в старом жилищном фонде стартует от $300. За обычную «двушку» просят от $350. Меблированные «трешки» — от $400.

При привлекательно низкой цене за аренду «бонусом» может быть отсутствие ремонта или мебели. А вот в свежих новостройках, которые находятся в самых популярных районах, совсем другие цены. В топе у арендаторов сейчас «Минск-Мир», «Маяк Минска», район Грушевка и «Новая Боровая». В этих локациях много комфортных квартир с дизайнерскими интерьерами, с полным набором бытовой техники — соответственно, и цены на них довольно высокие. Стоимость таких «однушек» стартует от $350 и достигает $500.

— Этот сегмент востребован у иностранных студентов, ИТ-специалистов, менеджеров с хорошим заработком, — уточняет риелтор.

Кстати, именно «однушки» — самый популярный у арендаторов вариант на рынке. А что насчет премиальных квартир? Тех самых, которые часто попадаются в подборках жилья с крутыми интерьерами и зашкаливающей стоимостью аренды? По словам специалиста, с ними все прекрасно. Спрос на них круглогодичный, правда, речь совсем не про студентов и обычных рабочих.

На долгосрочные сроки такие предложения рассматривают белорусские и иностранные бизнесмены, представители дипмиссий, приезжие сотрудники крупных компаний.

— Для этой категории арендаторов важны закрытая территория, подземный паркинг, дизайнерский ремонт, локация. «Лебяжий», Depo, D3, «Олимпик парк», микрорайоны Дрозды и Лебяжий, район улицы Сторожевской и проспекта Победителей, улица Жасминовая и т.д. — это одни из самых востребованных локаций в этом сегменте. Стоимость таких объектов начинается от $1000.

Для тех, кто отдает предпочтение загородной недвижимости, важны следующие критерии: непосредственная близость к Минску, развитая инфраструктура поселка, окружающая среда, наличие бани, сауны, бассейна, живописные места, лес, водоем в непосредственной доступности.

Приблизительно через месяц начнется новый учебный сезон у столичных студентов. Обычно это довольно горячее время, когда арендное жилье разлетается как горячие пирожки. Однако Маргарита уверена: в этом году студенческий период пройдет спокойно:

— Приближение нового учебного года всегда отражалось на рынке активным спросом со стороны студентов. Однако последние лет пять запросов на жилье от этой категории арендаторов становится меньше. Я думаю, что это обусловлено увеличением количества общежитий и мест в них. На данный момент студенты-бюджетники уже определились с выбором вуза, а у платников еще есть такая возможность. Так что ситуация еще может измениться. Будем следить за ней.

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