Найден способ значительно увеличить продолжительность жизни 4.08.2025, 14:54

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Опубликованы результаты нового исследования.

Столетиями люди находятся в поиске способов увеличить продолжительность жизни. Уже известно, что социальные связи, кофе, активность, хороший сон и питание, а также отсутствие вредных привычек способны увеличить продолжительность жизни человека.

Однако в новом исследовании ученые обнаружили еще один эффективный способ: некоторым, вероятно, придется переехать, пишет Science Alert.

Эффективный способ продления жизни

В новом исследовании ученые из Университета штата Огайо изучили данные переписи населения 66 263 человек, проанализировав взаимосвязь между продолжительностью жизни и их местоположением относительно водоемов.

Открытие не стало полной неожиданностью, поскольку предыдущие исследования уже выявили связь между так называемыми синими пространствами и положительным влиянием на здоровье. Но в новом исследовании ученые сосредоточились на изучении именно продолжительности жизни.

Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Environmental Research, показали, что проживание у побережья связано с более высокой продолжительностью жизни. Любопытно, что этого не наблюдалось для городских районов с внутренними синими пространствами, например, озерами и реками. На самом деле, люди в этих районах, как правило, демонстрировали меньшую продолжительность жизни.

По словам соавтора исследования, ученого по вопросам экологии Цзяньюн У из Университета штата Огайо, в целом, они с командой обнаружили, что жители побережья проживут на год или два дольше, чем средний показатель в 79 лет. В то же время жители городских районов вблизи внутренних рек и озер, вероятно, умрут примерно к 78 годам.

Почему жители побережья живут дольше

Учитывая столь большое количество факторов, влияющих на продолжительность жизни, это исследование не выявляет прямой причинно-следственной связи. Впрочем, связь весьма заметна, а потому предполагает наличие акой-то причины. Что же может стоять за этим?

Команда отмечает, что у них нет четкого ответа, но они предполагают наличие нескольких факторов. Например, в целом, в прибрежных районах меньше жарких и холодных дней, качество воздуха лучше, а возможностей для отдыха больше, чем в городских районах, вблизи внутренних синих пространств. Недвижимость на берегу моря, как правило, стоит дороже большинства домов, поэтому повышение социально-экономического статуса, вероятно, также играет ключевую роль.

По словам эколога-географа Янни Као из Университета штата Огайо, они с коллегами также обнаружили, что загрязнение, бедность, отсутствие безопасных возможностей для физической активности и повышенный риск наводнений, вероятно, являются причинами того, что жизнь возле озер и рек в городских районах не столь эффективны в увеличении продолжительности жизни. Простыми словами, любые преимущества для здоровья и продолжительности жизни, которые вы можете получить от проживания рядом с синими пространствами, по-видимому, сводятся на нет недостатками жизни в городе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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