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Изобретательность украинских военных впечатляет

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  • 4.08.2025, 14:59
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Изобретательность украинских военных впечатляет

Простая, но гениальная идея.

На фоне непрекращающихся атак российских беспилотников на восточном фронте, украинские солдаты продемонстрировали впечатляющую изобретательность: чтобы защититься от дронов-камикадзе, они начали использовать обычные рыболовные сети, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Простая, но гениальная идея — натягивать прочные сети между столбами вдоль дорог — уже доказала свою эффективность. Дроны, запрограммированные атаковать скопления солдат или технику, запутываются в сетях и падают, не нанося урона. Такие примеры отмечены, в частности, в районе Константиновки — одного из горячих участков фронта, где украинские силы сдерживают попытки окружения со стороны России.

Это низкотехнологичное, но действенное решение подчеркивает способность украинских бойцов адаптироваться к постоянно меняющейся тактике врага. В условиях, когда новейшие беспилотные системы становятся все более изощренными, а радиоэлектронная борьба — все более распространенной, простые ловушки оказываются неожиданно результативными.

Пока обе стороны используют десятки километров оптоволоконных кабелей, чтобы управлять дронами в обход глушилок, украинцы демонстрируют, что даже самая продвинутая технология может быть остановлена изобретательностью и здравым смыслом.

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