«Это касается 1,7 тысячи водителей такси»1
- 4.08.2025, 15:04
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Минтранса сделало заявление.
Сегодня Министерство транспорта и коммуникаций выступило с напоминанием, которое напрямую касается 1,7 тыс. водителей такси в стране. У них осталось меньше месяца, чтобы выполнить все необходимое для соответствия требованиям для выполнения пассажирских перевозок.
— Перевозчики, которые воспользовались правом (до 1 марта 2025 года) подачи заявления о включении в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении сведений о водителе без свидетельства о повышении квалификации водителей механических транспортных средств, обязаны обеспечить повышение квалификации водителей не позднее 31 августа 2025 года, — отметили в Минтранса.
Там добавили, что эта информация актуальна для 1,7 тыс. водителей.
Перевозчику необходимо в течение 15 календарных дней (но не позднее 15 сентября 2025 года) после окончания срока повышения квалификации внести изменения в сведения о водителе.
В случае невыполнения данных сроков будет приниматься решение о приостановлении нахождения сведений в реестре о водителе.
— В настоящее время насчитывается более 60 организаций, оказывающих услуги по повышению квалификации водителей по категории B и более 36 — по категории D. Перечень организаций, оказывающих услуги по повышению квалификации водителей категорий В и D, размещен на сайте Минтранса, — рассказали в министерстве. — За 1 месяц в таких организациях может повысить квалификацию по категории B более 5,5 тыс. водителей, по категории D — около 1 тысячи. Свободных мест имеется в достаточном количестве.