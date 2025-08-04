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В Минске будут сносить хрущевки?

  • 4.08.2025, 15:20
В Минске будут сносить хрущевки?

В Беларуси общая площадь хрущевок составляет около 10 млн квадратных метров.

На встрече с коллективом завода «Луч» у председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева спросили, будут ли сносить хрущевки в Минске. Он ответил, что в приоритете якобы ремонт, а не снос таких домов. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

— Обследования показывают, что хрущевки нужно не сносить, а ремонтировать, и они простоят еще долгое время. Строились они с большим запасом прочности. Поэтому серьезное внимание уделяем капитальному ремонту. В год ремонтируется больше миллиона квадратных метров жилья, — сказал Владимир Кухарев.

Напомним, что о возможном сносе хрущевок стало известно в начале года, когда была утверждена концепция государственной жилищной политики страны до 2030 года.

Одно из направлений концепции — существующий жилфонд, который постепенно устаревает морально и физически. Значительную проблему тут представляют 4−5-этажные дома, которые массово возводились в 1955—1975 годах.

В Беларуси общая площадь хрущевок составляет около 10 млн кв. метров. Несмотря на то, что при своевременном капитальном ремонте дома могут простоять относительно долго, квартиры в них «не соответствуют современным потребительским требованиям». Кроме того, на их отопление тратится очень много энергоресурсов.

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