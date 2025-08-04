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Могут ли дети до 15 лет получить польскую студенческую визу?

  • 4.08.2025, 15:34
Могут ли дети до 15 лет получить польскую студенческую визу?

У белорусов возникли с этим трудности.

В Минске белорусы столкнулись со сложностями в получении польской студенческой визы для ребенка младше 15 лет. О проблеме MOST рассказал знакомый семьи, которая оказалась в подобной ситуации.

По его словам, Игнат (имя изменено) окончил в Беларуси девятый класс, а продолжить образование планировал в Польше. На руках у семьи было подтверждение из польского техникума о зачислении ребенка. С ним, а также с другими документами, родители планировали подавать заявление.

Однако сотрудники визового центра предупредили, что так сделать не получится. По словам собеседника, они ссылались на внутреннее правило, действующее в Минском регионе, что документы на визу для обучения, получаемую для детей младше 15 лет, не принимаются без разрешения из консульства. Что это за распоряжение, собеседник не знает, и похоже, его название и номер не назвали и родителям.

На сайте визового центра подобной информации нет. Бот на сайте VFS Global сообщает, что возрастных ограничений для подачи на визу типа D нет, важно только иметь подтверждение, что ребенок принят в учебное заведение. Кроме того, визовый центр не может потребовать разрешение из консульства — он лишь принимает документы и биометрические данные.

Тем не менее некоторые визовые агенты, с которыми под видом обеспокоенных родителей связались журналисты, подтвердили: детям до 15 лет действительно отказывают в приеме документов. Один из визовых консультантов связал это с изменениями в белорусский Кодекс об образовании, которые должны вступить в силу с 1 сентября. По нему дети, проживающие в Беларуси, должны учиться в белорусских учреждениях образования.

— Родители вынуждены переносить сроки обучения, отказываться от планов или искать обходные пути, — рассказывает знакомый семьи.

Визовый консультант, работающий не в Минске, а в другом городе, наоборот, ответил, что в его зоне ответственности нет запретов на прием документов детей младше 15 лет. По его словам, для подачи достаточно справки о зачислении в польское учебное заведение (как подтверждение цели поездки) и стандартного пакета документов: свидетельства о рождении, нотариально заверенного согласия второго родителя (если документы подает один из них) и других документов, указанных на сайте визового центра.

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