Силы обороны Украины уничтожили российский ЗРК С-300 в Запорожской области
- 4.08.2025, 15:42
Ликвидация этой цели существенно снизила огневые возможности оккупантов.
Силы обороны Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 россиян на временно оккупированной территории Запорожской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
- 2 августа Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск, - говорится в сообщении.
Отмечается, что ликвидация этой цели существенно снижает огневые возможности врага на большие расстояния и уменьшает его способность обстреливать позиции Сил обороны Украины и гражданскую инфраструктуру региона.
В Генштабе отметили, что этот удар в очередной раз подтверждает эффективность и точность украинских подразделений в выявлении и поражении критически важных объектов противника, в том числе и на временно оккупированных территориях.
- Силы обороны Украины продолжают планомерное уничтожение ключевых элементов военного потенциала России, что ослабляет способность врага к ведению боевых действий, удержанию незаконно захваченных территорий и обеспечению оккупации, - подчеркнули украинские военные.