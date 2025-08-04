Какими могут быть следующие шаги в санкционной политике против Кремля
- 4.08.2025, 15:47
Эксперты предлагают меры для усиления давление на Москву.
На фоне признаков готовности президента США Дональда Трампа ввести новые экономические санкции против России, аналитики призывают к более целенаправленному и жесткому подходу, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Несмотря на годы давления, Россия смогла перевести экономику на военные рельсы. Однако под блестящей обложкой скрываются серьезные уязвимости.
Экономический рост России поддерживается за счет военного кейнсианства и экспорта энергоресурсов. В то же время страна сталкивается с инфляцией, дефицитом рабочей силы, зависимостью от импорта из Китая и угрозой валютного кризиса. Особенно опасным остается падение доходов от нефти, на которые опирается бюджет.
Если США хотят ускорить завершение войны, усиление санкционного давления — один из ключевых инструментов. Эксперты предлагают несколько шагов:
1. Расширить санкции на гражданские компании, поставляющие комплектующие для оборонки, даже если они работают через китайских посредников.
2. Ввести вторичные санкции против банков в странах вроде Китая и Кыргызстана, обслуживающих сделки с Россией.
3. Ужесточить меры против «теневого флота», перевозящего российскую нефть, и ввести санкции против НПЗ в третьих странах, покупающих эту нефть.
4. Оказывать давление на Индию и Турцию, чтобы они сократили закупки российских ресурсов.
5. Расширить список экспортных товаров под санкциями, включая металлы, удобрения и драгоценности.
Цель — ограничить доступ России к валюте, затруднить импорт и повысить внутренние экономические издержки, что может подтолкнуть Москву к переговорам. Только скоординированные и продуманные шаги могут серьезно изменить стратегический баланс.