В плен к ВСУ снова попали россияне, которых обменяли в июне 5 4.08.2025, 16:02

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Российский оккупант Иванов Дмитрий снова оказался в плену вскоре после обмена (Фото: Скриншот видео / Хочу жить / Telegram)

После допросов их сразу же отправили на фронт под Волчанск.

Двое российских оккупантов, которых обменяли на украинских защитников в июне этого года, вновь попали в плен бойцам Силы обороны Украины.

Об этом 4 августа, сообщает «Хочу жить» — украинский государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по добровольной сдаче в плен.

«То, что Россия отправляет военнопленных сразу после обмена обратно на убой, — давно не новость. В отличие от Украины, где пребывание в плену является законным основанием списаться со службы по собственному желанию, военнослужащие РФ не имеют никаких прав и ничего не решают», — отметили в Коорштабе, публикуя видео.

На кадрах, как заявляется, Сактаагай Шагаа, уроженец Тувы, который подписал контракт с Министерством обороны страны-агрессора России 10 декабря 2024 года. Вояку направили в 83-й мотострелковый полк и уже в январе он во время «мясного» штурма Волчанска он получил ранения и сдался в плен.

20 июня, согласно стамбульским договоренностям, Сактаагай был возвращен в Россию как военнопленный с ранениями. Однако, как рассказали в Хочу жить, никакого лечения и реабилитации не последовало, он даже не успел попасть домой.

«Две недели его удерживали и допрашивали ФСБшники в казармах 27 ОМСБр в поселке Мосрентген, Московской области. После допросов его сразу же отправили на фронт под Волчанск — туда же, где он попал в плен в первый раз», — сообщили в Хочу жить.

19 июля оккупант снова сдался украинским защитникам. Таким образом, обмена до повторного попадания в плен прошло меньше месяца.

Схожая история у еще одного оккупанта — Иванова Дмитрия, уроженца Республики Коми. 11 сентября 2024 года он подписал контракт с 82-м мотострелковым полком в/ч 52033 и был отправлен штурмовать Волчанск. Спустя месяц, 7 октября, получив ранения, оккупант впервые попал в плен.

9 июня 2025 года его обменяли как раненого, а уже 19 июля, под Волчанском, он опять оказался в плену.

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