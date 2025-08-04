В Беларусь с территории Польши смещается атмосферный фронт 4.08.2025, 16:05

2,420

Это скажется на погоде.

5 августа погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, на фоне которой будет смещаться малоактивный атмосферный фронт. Переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах, днем местами по востоку страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер западный ночью от слабого до умеренного, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +22..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Похолодает. Ожидается облачная с прояснениями погода.

6 августа погоду будет определять атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши, вслед за которым начнется поступление прохладных воздушных масс, распространяющихся с северо-запада Европы. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем по юго-востоку страны в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+17°С, максимальная днем +18..+23°С, по юго-востоку Беларуси до +27°С.

7 августа сохранится влияние прохладных неустойчивых воздушных масс. Местами по республике пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, по юго-востоку страны до +15°С, максимальная днем +18..+24°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com