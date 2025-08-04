закрыть
4 августа 2025, понедельник, 17:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь с территории Польши смещается атмосферный фронт

  • 4.08.2025, 16:05
  • 2,420
В Беларусь с территории Польши смещается атмосферный фронт

Это скажется на погоде.

5 августа погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, на фоне которой будет смещаться малоактивный атмосферный фронт. Переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах, днем местами по востоку страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер западный ночью от слабого до умеренного, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +22..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Похолодает. Ожидается облачная с прояснениями погода.

6 августа погоду будет определять атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши, вслед за которым начнется поступление прохладных воздушных масс, распространяющихся с северо-запада Европы. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем по юго-востоку страны в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+17°С, максимальная днем +18..+23°С, по юго-востоку Беларуси до +27°С.

7 августа сохранится влияние прохладных неустойчивых воздушных масс. Местами по республике пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, по юго-востоку страны до +15°С, максимальная днем +18..+24°С.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич