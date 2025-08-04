Путин панически боится повторения операции «Паутина» 1 4.08.2025, 16:17

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Ничего не гарантируют полной безопасности.

После разрушительных ударов украинских беспилотников по авиабазам в тылу России, Москва усиливает меры защиты от новых атак. Особенно тревожной для российского командования стала июньская операция, получившая условное название «Паутина», в ходе которой десятки стратегических бомбардировщиков были уничтожены или повреждены далеко от линии фронта, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно данным западной разведки, Россия начала активное строительство защищенных укрытий для самолетов на авиабазах в Миллерово, Курске и Гвардейском. Новые ангары получают куполообразные крыши, массивные взрывостойкие двери и даже покрываются слоем земли для дополнительной защиты.

Британское министерство обороны отмечает, что эти меры направлены на снижение уязвимости от ударов беспилотников-камикадзе, используемых Украиной.

Однако эксперты подчеркивают, что даже мощные укрепления не гарантируют полной безопасности. Главная сила дронов — в их маневренности и точности. Украинские операторы уже неоднократно демонстрировали, как небольшие дроны могут проникать в танки, БТРы и даже окопы, нанося серьезный урон.

Опасения Москвы усиливаются на фоне сообщений о растущих поставках беспилотников Украине от западных союзников. Только Великобритания передала за последние полгода 50 тысяч дронов, а в 2025 году планирует увеличить эту цифру до 100 тысяч. Беспилотные системы становятся ключевым элементом современной войны, а Россия, опасаясь новых операций наподобие «Паутины», готовит оборону к следующей волне атак.

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