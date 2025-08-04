закрыть
4 августа 2025, понедельник, 17:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин панически боится повторения операции «Паутина»

1
  • 4.08.2025, 16:17
  • 2,096
Путин панически боится повторения операции «Паутина»

Ничего не гарантируют полной безопасности.

После разрушительных ударов украинских беспилотников по авиабазам в тылу России, Москва усиливает меры защиты от новых атак. Особенно тревожной для российского командования стала июньская операция, получившая условное название «Паутина», в ходе которой десятки стратегических бомбардировщиков были уничтожены или повреждены далеко от линии фронта, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно данным западной разведки, Россия начала активное строительство защищенных укрытий для самолетов на авиабазах в Миллерово, Курске и Гвардейском. Новые ангары получают куполообразные крыши, массивные взрывостойкие двери и даже покрываются слоем земли для дополнительной защиты.

Британское министерство обороны отмечает, что эти меры направлены на снижение уязвимости от ударов беспилотников-камикадзе, используемых Украиной.

Однако эксперты подчеркивают, что даже мощные укрепления не гарантируют полной безопасности. Главная сила дронов — в их маневренности и точности. Украинские операторы уже неоднократно демонстрировали, как небольшие дроны могут проникать в танки, БТРы и даже окопы, нанося серьезный урон.

Опасения Москвы усиливаются на фоне сообщений о растущих поставках беспилотников Украине от западных союзников. Только Великобритания передала за последние полгода 50 тысяч дронов, а в 2025 году планирует увеличить эту цифру до 100 тысяч. Беспилотные системы становятся ключевым элементом современной войны, а Россия, опасаясь новых операций наподобие «Паутины», готовит оборону к следующей волне атак.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич