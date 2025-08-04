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Белоруска принесла в обменник очень странный доллар

  • 4.08.2025, 16:21
  • 2,788
Белоруска принесла в обменник очень странный доллар

Что с ним не так?

Пенсионерка из Барановичей пыталась обменять в банке долларовую купюру с явными признаками подделки.

Женщина передала кассиру 20 долларов США. Валюта вызвала сомнение в подлинности у сотрудника банка, та вызвала милицию. Оперативники изъяли банкноту и отправили ее на экспертизу.

«При проведении исследования установлено, что денежный билет изготовлен предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Вот только номинал банкноты иной – один доллар. Содержание денежного билета подвергалось техническим изменениям путем заклеивания первоначальных реквизитов, текстов фрагментами с изображением другого номинала. Применялась подчистка части штрихов букв», - рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

По данному факту проводится проверка.

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