Белоруска принесла в обменник очень странный доллар
- 4.08.2025, 16:21
- 2,788
Что с ним не так?
Пенсионерка из Барановичей пыталась обменять в банке долларовую купюру с явными признаками подделки.
Женщина передала кассиру 20 долларов США. Валюта вызвала сомнение в подлинности у сотрудника банка, та вызвала милицию. Оперативники изъяли банкноту и отправили ее на экспертизу.
«При проведении исследования установлено, что денежный билет изготовлен предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Вот только номинал банкноты иной – один доллар. Содержание денежного билета подвергалось техническим изменениям путем заклеивания первоначальных реквизитов, текстов фрагментами с изображением другого номинала. Применялась подчистка части штрихов букв», - рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
По данному факту проводится проверка.