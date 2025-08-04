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«Нафтогазу» разрешили взыскать с «Газпрома» €120 миллионов активов

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  • 4.08.2025, 16:29
«Нафтогазу» разрешили взыскать с «Газпрома» €120 миллионов активов

Россияне проиграли в международном суде.

Австрийский суд разрешил «Нафтогазу» взыскать с России более 120 млн евро, наложив обременение на более 20 объектов российской недвижимости в Вене, сообщает obozrevatel.com. Однако, это лишь часть процесса выполнения арбитражного решения, по которому Россия должна выплатить Украине более $5 млрд за активы в Крыму.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. Районный суд Вены предоставил разрешение на принудительное исполнение арбитражного решения.

В рамках этого решения разрешено наложить обременение на более 20 объектов недвижимости, принадлежащих России в Австрии. Общая стоимость этих активов превышает 120 миллионов евро. В дальнейшем они могут быть проданы на аукционе, а средства пойдут на частичное возмещение нанесенного ущерба.

Иск «Нафтогаза» к РФ был подан еще в октябре 2016 года. Компания требовала компенсацию за потерю активов в Крыму, которые были экспроприированы после незаконной аннексии полуострова. Речь шла о:

специальных разрешениях на пользование недрами;

оборудовании, инфраструктуре и газохранилищах;

долях в газопроводах;

более 675 миллионов кубометров газа, который находился в крымских хранилищах.

В апреле 2023 года трибунал Постоянной палаты третейского суда в Гааге принял окончательное решение, что Россия должна выплатить «Нафтогазу» более $5 млрд. Россия пыталась обжаловать арбитражное решение, однако Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу, подтвердив законность юрисдикции трибунала и обоснованность иска.

Несмотря на все решения, Россия добровольно платить не собирается, поэтому «Нафтогаз» запустил международную кампанию по взысканию активов через суды в различных юрисдикциях. Австрия – одна из первых стран, где удалось достичь практического результата, обременения российского имущества, что открывает путь к его продаже и возмещению потерь.

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