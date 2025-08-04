Министр финансов Литвы возглавит временное правительство страны 4.08.2025, 16:37

Римантас Шаджюс будет исполнять обязанности премьер-министра.

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник, 4 августа, официально принял отставку премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса и его кабинета, назначив министра финансов Римантаса Шаджюса главой временного правительства, пишет LRT.

В понедельник, 4 августа, Науседа подписал указ об отставке правительства и поручил временному кабинету продолжать выполнение своих обязанностей. Во временном правительстве министр финансов Литвы Шаджюс будет исполнять обязанности премьер-министра.

По Конституции Литвы, после отставки премьер-министра все правительство должно уйти в отставку, а у президента есть 15 дней, чтобы назначить нового премьер-министра для утверждения парламентом.

Ожидается, что правящая Социал-демократическая партия определит своего кандидата во время заседания президиума в среду, 6 августа.

Среди потенциальных кандидатов рассматриваются мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс, который временно возглавил партию; министр социального обеспечения и труда Инга Ругинене; первый заместитель спикера Сейма Юозас Олекас; и мэр Вильнюсского района Роберт Духневич.

После утверждения парламентом у нового премьер-министра будет 15 дней для формирования кабинета министров и правительственной программы, согласованной с президентом. Оба документа должны быть утверждены Сеймом путем голосования.

Смена премьер-министра также потребует внесения поправок в действующее соглашение о трехпартийной коалиции, которое обязывает партнеров по коалиции поддерживать правительство во главе с Палуцкасом.

Палуцкас решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его бизнесом.

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