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«Ситуация с правами человека в Беларуси остается ужасающей»

  • 4.08.2025, 16:57
«Ситуация с правами человека в Беларуси остается ужасающей»

Правозащитники сделали заявление к пятилетию после начала протестов.

После событий 9 августа 2020 года ситуация с правами человека в Беларуси значительно ухудшилась. Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации LIBERECO.

Правозащитники напоминают, что независимые белорусские СМИ и НГО или распущены, или вынуждены были уйти в подполье. Между тем силовые структуры по-прежнему ведут охоту на участников демонстраций, и почти ежедневно люди получают повестки и подвергаются превентивному задержанию, в том числе бывшие политические заключенные и их родственники.

«Ситуация с правами человека в Беларуси остается ужасающей, и большинство нарушений происходит тихо и тайно. Продолжается уголовное преследование диссидентов, участников протестов, журналистов, правозащитников и адвокатов, а в залах суда нет ни независимых наблюдателей, ни достойных этого имени адвокатов. К счастью, политические заключенные время от времени получают помилование и освобождаются, или их сроки заканчиваются», — отмечает исполнительный директор LIBERECO в Германии Марко Фибер.

Всего, напоминают в организации, с 2020 года правозащитный центр «Вясна» зафиксировал 7239 обвинительных приговоров по политически мотивированным уголовным делам. В тюрьмах остаются 1184 политических заключенных, в том числе 37 журналистов и 175 женщин. Особую тревогу вызывает состояние здоровья заключенных.

Основываясь на своей поддержке более 300 бывших заключенных с 2020 года, LIBERECO зафиксировала, что здоровье освобожденных политических заключенных ухудшается из-за длительного содержания под стражей и нечеловеческих условий: сырых и холодных камер, недоедания, отсутствия физической активности и недостатка или полного отсутствия прямого солнечного света.

«Все без исключения освобожденные заключенные имеют серьезные физические и психические повреждения. Чаще всего мы фиксируем заболевания зубов, глаз, почек, суставов, легких и желудочно-кишечного тракта. Мы также наблюдаем рост числа случаев рака и ВИЧ, которые либо впервые проявились, либо усугубились в тюрьме», — отмечает Марко Фибер.

В организации отмечают, что по крайней мере восемь политических заключенных по-прежнему находятся в режиме инкоммуникадо: Мария Колесникова, Максим Знак, Николай Статкевич, Игорь Лосик, Виктор Бабарико, Владимир Книга, Александр Аранович и Александр Францкевич.

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