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«Магнитное» лидерство: как привлекать, а не принуждать?

  • 4.08.2025, 17:00
«Магнитное» лидерство: как привлекать, а не принуждать?

Эмоциональную устойчивые лидеры вызывают больше доверия.

Традиционные подходы к лидерству — постоянная спешка, давление и контроль — все чаще приводят к выгоранию и потере мотивации. Однако появляется новая модель — «магнитное» лидерство, основанное на внутреннем согласии, а не внешнем усилии, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от агрессивных методов, магнитное лидерство не охотится за вниманием, а привлекает его через подлинность и эмоциональную устойчивость. Согласно исследованиям, такие лидеры вызывают больше доверия и вовлеченности.

В опросе компании Deloitte 77% специалистов отметили выгорание на работе, главным образом из-за разрыва между личными ценностями и задачами компании.

«Магнитные» лидеры, как показывают примеры успешных предпринимателей, вдохновляют своим образом жизни и ясным посылом. Они не нуждаются в манипуляциях — их энергия и искренность говорят сами за себя.

Психологи утверждают, что когда действия человека согласованы с его внутренними ценностями, возрастает устойчивость и удовлетворение. Регулярные практики, такие как дыхательные техники или фокус на благодарности, помогают лидерам сохранять спокойствие и передавать это состояние команде.

В условиях кризиса доверия люди ищут подлинность. Лидеры, излучающие спокойствие, страсть и человечность, не просто управляют — они вдохновляют.

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