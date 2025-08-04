«Магнитное» лидерство: как привлекать, а не принуждать?
- 4.08.2025, 17:00
Эмоциональную устойчивые лидеры вызывают больше доверия.
Традиционные подходы к лидерству — постоянная спешка, давление и контроль — все чаще приводят к выгоранию и потере мотивации. Однако появляется новая модель — «магнитное» лидерство, основанное на внутреннем согласии, а не внешнем усилии, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
В отличие от агрессивных методов, магнитное лидерство не охотится за вниманием, а привлекает его через подлинность и эмоциональную устойчивость. Согласно исследованиям, такие лидеры вызывают больше доверия и вовлеченности.
В опросе компании Deloitte 77% специалистов отметили выгорание на работе, главным образом из-за разрыва между личными ценностями и задачами компании.
«Магнитные» лидеры, как показывают примеры успешных предпринимателей, вдохновляют своим образом жизни и ясным посылом. Они не нуждаются в манипуляциях — их энергия и искренность говорят сами за себя.
Психологи утверждают, что когда действия человека согласованы с его внутренними ценностями, возрастает устойчивость и удовлетворение. Регулярные практики, такие как дыхательные техники или фокус на благодарности, помогают лидерам сохранять спокойствие и передавать это состояние команде.
В условиях кризиса доверия люди ищут подлинность. Лидеры, излучающие спокойствие, страсть и человечность, не просто управляют — они вдохновляют.