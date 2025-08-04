Кремль атакует Молдову Роман Бессмертный

4.08.2025, 17:06

Кишинев — следующая цель Путина?

Для России это очередная спецоперация. Сейчас Молдова — площадка для испытания дезинформационных, информационно-психологических и киберопераций.

Президент Молдовы Санду сделала заявление — предупреждение о том, что РФ готовит масштабное вмешательство в выборы в парламент.

«Россия стремится уже этой осенью установить контроль над Молдовой и готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы, запланированные на сентябрь. Кремль вкладывает ресурсы в создание нескольких политических проектов, чтобы провести своих представителей в следующий состав парламента», — сказала Санду после заседания Высшего совета безопасности страны.

3 августа ЦИК Молдовы зарегистрировала политическое объединение пророссийского экс-президента Игоря Додона — Патриотический избирательный блок (Blocul Electoral Patriotic), в который вошли Партия социалистов, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».

Напомню, очень драматичными были осенью прошлого года и президентские выборы в Молдове. Майя Санду вырвала победу у пророссийского кандидата Александра Стояногло. Это был бой за будущее Молдовы.

Своей победой Санду подтвердила курс Молдовы в ЕС. Александр Стояногло заявлял о готовности переговоров с Путиным и восстановлении авиасообщения с Москвой. Во время президентских выборов массово скупались голоса избирателей. Систему скупки голосов назвали «Сетью Шора», поскольку за ней стоял беглый олигарх Илан Шорм, проживающий в Москве и являющийся владельцем ряда супермаркетов.

Молдова — парламентская республика. Будущий парламент может существенно изменить курс Молдовы и превратить роль Санду в наблюдателя. Сможет ли Майя Санду сохранить влияние своей партии — PAS? Какое будет сформировано правительство — проевропейское или пророссийское? На кону суверенитет Молдовы и европейская безопасность.

Кремль планирует захватить власть в Кишиневе и разместить свои войска в Приднестровье, что создает для Киева огромные проблемы. Если события будут развиваться таким образом, то для Украины откроется еще один фронт. Об этом предупреждают аналитики на страницах всех мировых СМИ.

Европейские разведки уже предложили Молдове свою помощь.

Роман Бессмертный Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com