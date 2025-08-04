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Какие санкции Трамп может ввести против РФ после дедлайна?

  • 4.08.2025, 17:27
Какие санкции Трамп может ввести против РФ после дедлайна?

В Администрации Зеленского дали прогноз.

Президент США Дональд Трамп может ввести комбинированные меры против России - вторичные тарифы и санкции, когда завершится установленный дедлайн.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает «РБК-Украина».

Власюк подчеркнул, что у американского лидера есть все инструменты для того, чтобы ввести против России какие-угодно санкции.

«Хорошая новость в том, что, по моей информации, у них уже есть подготовленное решение по санкциям против России. Если хотите «меню», которое они предложат президенту Трампу. Я думаю, что это будет определенный микс и вторичных тарифов, и вторичных санкций», — добавил он.

По словам Власюка, речь о 100% вторичных тарифах, а также санкциях против конкретных компаний и людей.

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