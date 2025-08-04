Стало известно, с кем может сыграть последний белорусский футбольный клуб в еврокубках 1 4.08.2025, 17:45

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Фото: fcneman.by

Прошла жеребьевка раунда плей‑офф квалификации Лиги конференций.

В Ньоне прошла жеребьевка раунда плей‑офф квалификации Лиги конференций, пишет «Точка».

Определилось, что победитель противостояния между фарерским «Клаксвиком» и белорусским "Неманом" встретится с испанским «Райо Вальекано».

Первый матч состоится 21 августа. Это произойдет в Торсхавне, если пройдет «Клаксвик», или в венгерском Сегеде без зрителей, если выйдет «Неман» (из-за санкций УЕФА против Беларуси).

Ответная игра назначена на 28 августа в Мадриде на стадионе «Вальекас» при условии завершения ремонтных работ.

Мадридский клуб провел один из лучших сезонов в своей истории, финишировав на 8‑м месте с 52 очками (13 побед, 13 ничьих, 12 поражений).

Команда установила рекорд игры в обороне – 45 пропущенных мячей.

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