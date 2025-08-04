Астронавты сварят первое пиво в космосе 1 4.08.2025, 18:00

Цель эксперимента — изучить влияние микрогравитации и радиации на процесс пивоварения.

Компания Starbase Brewing из Техаса анонсировала эксперимент под названием MicroBrew-1, который будет проведен астронавтами миссии Crew-11 на Международной космической станции (МКС). Цель эксперимента — изучить влияние микрогравитации и радиации на процесс пивоварения. Об этом сообщает газета Universe Magazine.

Планируется, что во время эксперимента будет задействовано восемь аппаратов для обработки жидкостей. Каждый аппарат содержит заранее загруженное сусло и дрожжи. Процесс ферментации должен будет запустить астронавт, повернув ручку и смешав сусло с дрожжами.

Хотя эксперименты с ферментацией дрожжей уже проводились на МКС, MicroBrew-1 отмечает, что этот эксперимент станет первым, при котором будет использовано сусло. Основная цель исследования — изучить влияние невесомости и радиации на активность дрожжей и процессы ферментации.

После ферментации на борту МКС пиво будет возвращено на Землю для комплексного химического и сенсорного анализа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com