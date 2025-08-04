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Астронавты сварят первое пиво в космосе

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  • 4.08.2025, 18:00
Астронавты сварят первое пиво в космосе

Цель эксперимента — изучить влияние микрогравитации и радиации на процесс пивоварения.

Компания Starbase Brewing из Техаса анонсировала эксперимент под названием MicroBrew-1, который будет проведен астронавтами миссии Crew-11 на Международной космической станции (МКС). Цель эксперимента — изучить влияние микрогравитации и радиации на процесс пивоварения. Об этом сообщает газета Universe Magazine.

Планируется, что во время эксперимента будет задействовано восемь аппаратов для обработки жидкостей. Каждый аппарат содержит заранее загруженное сусло и дрожжи. Процесс ферментации должен будет запустить астронавт, повернув ручку и смешав сусло с дрожжами.

Хотя эксперименты с ферментацией дрожжей уже проводились на МКС, MicroBrew-1 отмечает, что этот эксперимент станет первым, при котором будет использовано сусло. Основная цель исследования — изучить влияние невесомости и радиации на активность дрожжей и процессы ферментации.

После ферментации на борту МКС пиво будет возвращено на Землю для комплексного химического и сенсорного анализа.

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