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The Economist: Пакистан сближается с Трампом

  • 4.08.2025, 18:15
The Economist: Пакистан сближается с Трампом

На фоне охлаждения отношений США и Индии.

Фельдмаршал Асим Мунир, глава армии Пакистана, укрепляет свое влияние как на международной арене, так и внутри страны, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Недавняя личная встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме свидетельствует о возобновлении тесных связей между США и Пакистаном, ранее ослабленных после ликвидации Усамы бен Ладена и вывода войск из Афганистана. Вашингтон, разочарованный Индией, снова обращает внимание на Исламабад, включая перспективы торговли и сотрудничества в борьбе с терроризмом.

На внутренней арене Мунир усилил позиции после недавнего конфликта с Индией. Его популярность выросла, а военные поддерживают гражданское правительство, обладающее теперь необходимым большинством в парламенте для возможных изменений в конституции. Это породило слухи о возможном переходе Мунира на пост президента, что может означать возвращение к военному управлению.

Мунир — первый армейский начальник Пакистана, не прошедший обучение на Западе. Он религиозен, но прагматичен, восхищается реформами Мухаммеда бен Салмана в Саудовской Аравии и открыт к экономическим инициативам, включая сотрудничество в сферах криптовалют и горнодобывающей промышленности.

В то же время остаются риски. Отношения с Индией остаются напряженными. Мунир называет Кашмир «сонной артерией» Пакистана и предупреждает о возможных ударах вглубь Индии в случае новых провокаций. Это повышает угрозу серьезного конфликта между ядерными державами Южной Азии.

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