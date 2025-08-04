The Economist: Пакистан сближается с Трампом 4.08.2025, 18:15

На фоне охлаждения отношений США и Индии.

Фельдмаршал Асим Мунир, глава армии Пакистана, укрепляет свое влияние как на международной арене, так и внутри страны, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Недавняя личная встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме свидетельствует о возобновлении тесных связей между США и Пакистаном, ранее ослабленных после ликвидации Усамы бен Ладена и вывода войск из Афганистана. Вашингтон, разочарованный Индией, снова обращает внимание на Исламабад, включая перспективы торговли и сотрудничества в борьбе с терроризмом.

На внутренней арене Мунир усилил позиции после недавнего конфликта с Индией. Его популярность выросла, а военные поддерживают гражданское правительство, обладающее теперь необходимым большинством в парламенте для возможных изменений в конституции. Это породило слухи о возможном переходе Мунира на пост президента, что может означать возвращение к военному управлению.

Мунир — первый армейский начальник Пакистана, не прошедший обучение на Западе. Он религиозен, но прагматичен, восхищается реформами Мухаммеда бен Салмана в Саудовской Аравии и открыт к экономическим инициативам, включая сотрудничество в сферах криптовалют и горнодобывающей промышленности.

В то же время остаются риски. Отношения с Индией остаются напряженными. Мунир называет Кашмир «сонной артерией» Пакистана и предупреждает о возможных ударах вглубь Индии в случае новых провокаций. Это повышает угрозу серьезного конфликта между ядерными державами Южной Азии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com