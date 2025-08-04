закрыть
4 августа 2025, понедельник, 18:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Удары украинских дронов вывели из строя два крупнейших НПЗ «Роснефти»

  • 4.08.2025, 18:47
Удары украинских дронов вывели из строя два крупнейших НПЗ «Роснефти»

Под удар попали Рязанский и Новокуйбышевский НПЗ.

Крупнейший НПЗ «Роснефти» «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» приостановила переработку нефти примерно на половину мощности, а Новокуйбышевский НПЗ полностью остановил работу со 2 августа после первой с марта 2025 года атаки украинских дронов, сообщило Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Рязанский НПЗ мощностью 13,7 млн тонн нефти в год — крупнейший в «Роснефти», входит в топ-5 крупнейших в России и снабжает топливом в том числе московский регион. Мощность Новокуйбышевского НПЗ, наиболее оснащенного в самарской группе «Роснефти», составляет 8,3 миллиона тонн нефти в год.

По информации Reuters, на Рязанском НПЗ после атаки БПЛА были остановлены установки первичной переработки нефти АВТ-3 мощностью 8600 тонн в сутки и АВТ-4 мощностью 11 400 тонн в сутки. Завод продолжает переработку сырья на установке АТ-6 производительностью 23 200 тонн в сутки (48% мощности НПЗ).

На Новокуйбышевском НПЗ была повреждена атмосферная (основная) колонна установки первичной переработки нефти АВТ-11.

Источники затруднились назвать возможные сроки ремонта НПЗ и возврата предприятия к номинальному объёму переработки, предположив, что в случае рязанского завода это вопрос «одной или нескольких недель».

«Роснефть» оперативно не предоставила комментарий на запрос Reuters.

В 2024 году Рязанская НПК переработала 13,1 миллиона тонн нефти, что составило 4,9% от общей нефтепереработки в России, произвела 2,3 миллиона тонн автобензина, 3,4 миллиона тонн дизтоплива, 4,2 миллиона тонн мазута и 1 миллион тонн авиакеросина.

Новокуйбышевский НПЗ переработал в 2024 году 5,74 миллиона тонн нефтяного сырья, произвел автобензина 1,1 миллиона тонн, дизтоплива — 1,64 миллиона тонн, мазута — 1,27 миллиона тонн.

В прошлом году из-за атак дронов и проблем с ремонтом объемы нефтепереработки в России упали до 12-летнего минимума— 267 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов сократился на 9%, до 113,7 млн тонн. Ответом правительства стало засекречивание статистики. В мае Минэнерго перестало передавать в Росстат оперативные данные по выпуску бензина, а в августе «гриф секретно» был наложен на статистику по выпуску дизельного топлива.

Бензин в России продолжает стремительно дорожать на российском оптовом рынке, несмотря на решение правительства полностью запретить экспорт бензина как минимум до конца августа.

По словам источников Reuters на топливном рынке, в августе и сентябре России грозит повторение полноценного бензинового кризиса — аналогичного тому, что случился два года назад, в 2021 году, а также в 2018-м.

Среди причин нехватки бензина — недостаток запасов у частных АЗС, коллапс в аэропортах, из-за которого люди стали больше пользоваться автотранспортом, а также частые ремонты НПЗ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич