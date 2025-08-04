Удары украинских дронов вывели из строя два крупнейших НПЗ «Роснефти» 4.08.2025, 18:47

Под удар попали Рязанский и Новокуйбышевский НПЗ.

Крупнейший НПЗ «Роснефти» «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» приостановила переработку нефти примерно на половину мощности, а Новокуйбышевский НПЗ полностью остановил работу со 2 августа после первой с марта 2025 года атаки украинских дронов, сообщило Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Рязанский НПЗ мощностью 13,7 млн тонн нефти в год — крупнейший в «Роснефти», входит в топ-5 крупнейших в России и снабжает топливом в том числе московский регион. Мощность Новокуйбышевского НПЗ, наиболее оснащенного в самарской группе «Роснефти», составляет 8,3 миллиона тонн нефти в год.

По информации Reuters, на Рязанском НПЗ после атаки БПЛА были остановлены установки первичной переработки нефти АВТ-3 мощностью 8600 тонн в сутки и АВТ-4 мощностью 11 400 тонн в сутки. Завод продолжает переработку сырья на установке АТ-6 производительностью 23 200 тонн в сутки (48% мощности НПЗ).

На Новокуйбышевском НПЗ была повреждена атмосферная (основная) колонна установки первичной переработки нефти АВТ-11.

Источники затруднились назвать возможные сроки ремонта НПЗ и возврата предприятия к номинальному объёму переработки, предположив, что в случае рязанского завода это вопрос «одной или нескольких недель».

«Роснефть» оперативно не предоставила комментарий на запрос Reuters.

В 2024 году Рязанская НПК переработала 13,1 миллиона тонн нефти, что составило 4,9% от общей нефтепереработки в России, произвела 2,3 миллиона тонн автобензина, 3,4 миллиона тонн дизтоплива, 4,2 миллиона тонн мазута и 1 миллион тонн авиакеросина.

Новокуйбышевский НПЗ переработал в 2024 году 5,74 миллиона тонн нефтяного сырья, произвел автобензина 1,1 миллиона тонн, дизтоплива — 1,64 миллиона тонн, мазута — 1,27 миллиона тонн.

В прошлом году из-за атак дронов и проблем с ремонтом объемы нефтепереработки в России упали до 12-летнего минимума— 267 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов сократился на 9%, до 113,7 млн тонн. Ответом правительства стало засекречивание статистики. В мае Минэнерго перестало передавать в Росстат оперативные данные по выпуску бензина, а в августе «гриф секретно» был наложен на статистику по выпуску дизельного топлива.

Бензин в России продолжает стремительно дорожать на российском оптовом рынке, несмотря на решение правительства полностью запретить экспорт бензина как минимум до конца августа.

По словам источников Reuters на топливном рынке, в августе и сентябре России грозит повторение полноценного бензинового кризиса — аналогичного тому, что случился два года назад, в 2021 году, а также в 2018-м.

Среди причин нехватки бензина — недостаток запасов у частных АЗС, коллапс в аэропортах, из-за которого люди стали больше пользоваться автотранспортом, а также частые ремонты НПЗ.

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