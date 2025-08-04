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Теннисный турнир ATP перенесли из Белграда на фоне ссоры Джоковича с властями

  • 4.08.2025, 19:02
Теннисный турнир ATP перенесли из Белграда на фоне ссоры Джоковича с властями
Новак Джокович

Известный теннисист поддержал протесты студентов в Сербии.

Теннисный турнир категории 250 в ноябре пройдет вместо Белграда в Афинах на арене баскетбольного «Панатинаикоса», сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Соревнования пройдут со 2 по 8 ноября. Афины примут турнир ATP впервые с 1994 года.

Лицензия на проведение этого турнира принадлежит семье Новака Джоковича, которая и приняла решение о переносе соревнований, отмечает сербское издание SportKlub. «Несмотря на огромную самоотверженность и усилия, нам не удалось гарантировать необходимые условия для проведения турнира в запланированные сроки и в запланированном формате», — заявили организаторы.

Греческое издание SDNA связывает решение о переносе турнира с напряженностью в отношениях между Джоковичем, поддержавшим протесты в стране, и президентом Сербии Александром Вучичем.

Mundo Deportivo указывает, что Джокович рассматривал возможность проводить турнир в Афинах после своего визита в Грецию в июне, когда он встретился с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Протесты в Сербии начались после ЧП на вокзале в Нови-Саде, где в ноябре обрушился железнодорожный навес. Погибли 16 человек, включая шестилетнюю девочку.

Вучич обвинил «агентов стран Запада» в попытке устроить «цветную революцию» с помощью студентов и других участников протестов.

Джокович зимой появлялся на баскетбольной игре в толстовке с надписью «Студенты — чемпионы», публиковал в соцсетях фотографию с протестов и писал имя пострадавшей во время митинга студентки на камере после матча.

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