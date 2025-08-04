Трамп: Индию не волнует, сколько людей в Украине гибнет от российской военной машины

Трамп: Индию не волнует, сколько людей в Украине гибнет от российской военной машины3
- 4.08.2025, 19:06
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Президент США возмущен позицией Нью-Дели по войне и готовит экономический ответ.
Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, 4 августа, в социальной сети Truth Social, что «существенно увеличит» пошлины против Индии.
«Индия не только закупает огромное количество российской нефти, но и перепродает значительную ее часть на открытом рынке, получая при этом большую прибыль. Их не волнует, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины. В связи с этим я существенно увеличу пошлины, которые Индия платит США», — написал Трамп.