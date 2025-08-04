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Amnesty International призывает Польшу упростить легализацию белорусов

  • 4.08.2025, 19:32
Amnesty International призывает Польшу упростить легализацию белорусов

Международная правозащитная организация просит власти страны сделать проездной документ для белорусов 3-летним.

Упростить легализацию в Польше для белорусов призывает международная правозащитная организация Amnesty International. Одна из рекомендаций — продлить срок действия польского проездного документа для иностранцев с одного до трех лет, передает Белорусская служба «Польского радио».

Правозащитники напоминают, что многие белорусы в эмиграции после указа Лукашенко оказались без действующих документов и стоят перед выборами: вернуться в Беларусь с риском попасть под задержания или оставаться в Польше без статуса.

«Люди без документов не могут работать, пойти к врачу или даже вступить в брак. Это жизнь в правовом вакууме. С августа инициатива начинает кампанию на благо белорусов в Польше. Одна из рекомендаций — продлить польский документ путешествия для белорусов до минимум трех лет», — комментирует ситуацию правозащитника Amnesty International Poland Иоанна Растковска.

По ее словам, организация обратилась к МИД Польши с просьбой разработать документы для легализации для рожденных в Польше детей граждан Беларуси. Сейчас такие дети фактически не имеют государственной принадлежности, подчеркивает Растковска.

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