Amnesty International призывает Польшу упростить легализацию белорусов
- 4.08.2025, 19:32
Международная правозащитная организация просит власти страны сделать проездной документ для белорусов 3-летним.
Упростить легализацию в Польше для белорусов призывает международная правозащитная организация Amnesty International. Одна из рекомендаций — продлить срок действия польского проездного документа для иностранцев с одного до трех лет, передает Белорусская служба «Польского радио».
Правозащитники напоминают, что многие белорусы в эмиграции после указа Лукашенко оказались без действующих документов и стоят перед выборами: вернуться в Беларусь с риском попасть под задержания или оставаться в Польше без статуса.
«Люди без документов не могут работать, пойти к врачу или даже вступить в брак. Это жизнь в правовом вакууме. С августа инициатива начинает кампанию на благо белорусов в Польше. Одна из рекомендаций — продлить польский документ путешествия для белорусов до минимум трех лет», — комментирует ситуацию правозащитника Amnesty International Poland Иоанна Растковска.
По ее словам, организация обратилась к МИД Польши с просьбой разработать документы для легализации для рожденных в Польше детей граждан Беларуси. Сейчас такие дети фактически не имеют государственной принадлежности, подчеркивает Растковска.