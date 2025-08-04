Как Меланья Трамп годами влияла на решения мужа во внешней политике 4.08.2025, 19:37

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Меланья Трамп и Дональд Трамп

Фото: Dennis Van Tine / Zuma / Globallookpress.com

Издание The Telegraph рассказало о «тихой силе».

Жена президента США Дональда Трампа Меланья сыграла ключевую роль в решении нанести авиаудары по Сирии во время его первого срока. Об этом 4 августа написало The Telegraph.

По данным издания, первую леди США поразили видео с кадрами умирающих детей в Хан-Шейхуне после химической атаки со стороны режима тогдашнего правителя Сирии Башара Асада в 2017 году, и именно она повлияла на решение мужа отказаться от предвыборного обещания не вмешиваться в сирийскую гражданскую войну. Трамп запустил 59 крылатых ракет Tomahawk из Средиземного моря по правительственной авиабазе в Сирии.

Собеседник издания, бывший сотрудник Белого дома, предположил, что она реагирует на человеческие страдания как мать, без политического фильтра или стратегического подхода, и делится этим с мужем.

Недавно, возвращаясь из поездки в Шотландию, Трамп сообщил The Telegraph, что обсуждал с женой изображения голодающих в Газе. Она считает это ужасным, отметил Трамп.

Издание также упоминает разговор Трампа с женой по поводу войны РФ против Украины. Трамп тогда сказал, что провел «хороший разговор» с Владимиром Путиным. Меланья ответила на это, что РФ только что обстреляла еще один украинский город.

Это сразу же сделало ее героиней в Украине, говорится в публикации. Ее прозвали «Агент Меланья Трампенко», и быстро распространились мемы с изображением украинской символики на ее одежде.

Супруга Трампа вела себя сдержанно во время второго срока своего мужа и редко появлялась на публике, что вызывало вопросы о том, остается ли она первой леди. Но ее влияние можно заметить в политике Трампа, говорится в публикации, и инсайдеры считают ее «тихой силой», стоящей за более жесткой позицией президента в отношении России.

Профессор истории в Университете Огайо и эксперт по роли первых леди Кэтрин Джеллисон заявила, что миссис Трамп исполняет свою роль нетрадиционным образом, отвергая традиционную роль простого появления рядом с мужем на публичных мероприятиях. Возможно, она действительно оказывает большее влияние на мнение мужа по различным вопросам, чем может показаться широкой публике, сказала она.

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